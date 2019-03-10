快評：兩岸必統 和統優於武統

中評社快評/台灣中華民族團結協會、三民主義統一中國大同盟、長江國際商會、中興大學當代中國研究中心昨天（3月9日）在台中興大學聯合舉辦“兩岸和平之互利框架構想研討會”，邀請台灣近20位政治學、經濟學、公共行政、兩岸關係等學者專家，探討兩岸和平之互利框架構想與實際實踐會遭遇的種種挑戰。



中國國民黨前“國家發展研究院”院長、三民主義統一中國大同盟秘書長林忠山致詞時表示，此次研討會定調在兩岸和平統一的互利框架的構思上，有前瞻性、積極性、智慧性、愛國性及務實性等五大特色。原則上，在必合論下，和平統一絕對優於武力統一，故理性上如何發展或引導到“和平統一”，是我們刻不容緩也責無旁貸的任務。



我們認為，這樣的研討會具有非常大的現實意義。原因正如大陸領導人習近平1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所說，“祖國必須統一，也必然統一。這是70載兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。兩岸中國人、海內外中華兒女理應共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程”。前述研討會，也是順應“兩岸必統”的歷史大勢的一種探索。



我們很高興地看到，雖然兩岸情勢非常複雜嚴峻，但近兩年來特別是今年以來，台灣民間社會“議統”的聲音明顯增多，認識到兩岸必統的人增加。我們認為，在謀求統一的過程中，爭取和統的前景，避免武經的選擇，是兩岸各界特別是專家學者的歷史責任。

