要美戰機還是俄系統？土耳其：二者兼顧

土耳其堅持購買俄羅斯製造的S－400型防空導彈系統（環球網） 中評社北京3月10日電／土耳其堅持購買俄羅斯製造的S－400型防空導彈系統，惹惱美國。土耳其國防部長胡盧西·阿卡爾8日說，美方以出口F－35型隱形戰鬥機相警告，土方會盡力解決問題，爭取營造二者兼顧的大環境。



美國外交官員和軍方將領多次警告土耳其，如果土方堅持購買S－400系統，將影響美方交付F－35戰機。阿卡爾接受土耳其官方媒體阿納多盧通訊社採訪時說，美國官方新近告知，如果土耳其堅持購買S－400系統，美國國會將“不可能”放行F－35戰機對土出口。



就美方這一“警告”，阿卡爾說，土耳其致力於解決問題，將營造S－400軍購不影響F－35戰機服役的氛圍。



俄方今年7月可望交付第一批S－400系統，預期10月開始部署。土耳其方面說，已經支付俄方部分款項。土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安6日重申，不會背棄S－400系統採購協議，後續可能購買更先進的S－500系統。



S－400是俄制第四代防空導彈系統，2007年列裝俄軍，能夠攔截和摧毀空天攻擊武器。土耳其2017年與俄羅斯簽訂S－400系統採購協議，招致美國等北大西洋公約組織盟友不滿，公開理由是這一俄制武器系統與北約系統不兼容。



美聯社報道，按照先前達成的交易，美方將向土方出售100架F－35，迄今交付兩架。美國國會去年下令，後續F－35延遲交付。



同時，路透社援引美國官員的話報道，土耳其已經錯過美國設定的購買“愛國者”防空導彈系統“軟期限”。



作為S－400系統的替代選擇，土方曾與美方商討購買美國雷神公司“愛國者”系統。阿卡爾8日說，土美磋商還在繼續。