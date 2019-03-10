赖明：實現建言資政和凝聚共識雙向發力

全國政協常委、副秘書長（兼）、提案委員會副主任，九三學社中央副主席賴明（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，全國政協十三屆二次會議在梅地亞兩會新聞中心舉行以“政協委員談新時代政協履職”為主題的記者會。全国政协常委、提案委员会副主任、九三学社中央副主席赖明在回答记者提问中表示，人民政協要進一步加強思想政治引領，實現建言資政和凝聚共識雙向發力。



赖明表示，政协委員的履職要緊扣雙向發力，特別是要在凝心聚力上下功夫。具體有三個方面：



第一，我們要做好雙向發力，必須要真正學懂弄通習近平新時代中國特色社會主義思想。舉一個例子，總書記提出，“既要綠水青山也要金山銀山，寧要綠水青山不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山”，這句話是三重意思，總體上我們既要生態保護，也要經濟發展，但是如果經濟發展與生態保護發生衝突，那麼我們必須堅決守住生態保護的紅線。但是，從長遠看，從全局看，從綜合看，我們保護好了生態環境，就會促進經濟社會發展，它的完整含義應該是這樣的。



但是大家注意到，頻頻曝光的祁連山秦嶺別墅這些環境破壞問題，其實表明我們一些地方對習近平總書記的“兩山”理論是沒有領會透的。另外，也有些地方出現了為保護而保護，一關了之、一禁了之的現象。我們在調研當中也注意到，在西部某省的一個湖泊景區就有這種情況，為了保護好這個湖泊，當地政府利用湖泊周邊草地建設濕地，有效保護了湖泊生態。同時，牧民的收入就得到了很好的增長，2016年，這個湖泊周邊的200多戶貧困戶戶均收入達到1.13萬元，而且這200多戶牧民絕大多數是貧困戶，應該講對改善牧民的生活起到了很大的作用。但是，2018年4月，這個湖泊景區就關掉了，關掉以後農牧民就沒有收入了，他還要養家糊口，又到湖泊周邊過度放牧，因為他們放牧非常鬆散。這樣就給我們帶來一個問題，就是怎麼樣把我們的經濟發展和生態保護有機地結合起來，這裡面既是個科學問題，也是個認識問題，更重要的是要從長遠來認真、深刻地領會總書記的“兩山”理論。



第二，要做好釋疑增信。比如習近平總書記強調長江經濟帶要共抓大保護，不搞大開發，而有的地方認為，不搞大開發就是不要大的發展。我們可以想一想，在這樣一個覆蓋全國11個省、面積約200萬平方公里、人口和生產總值都占到全國的40%左右的地區不能很好地發展會出現什麼樣的情況？所以我們在調研過程當中也與基層的幹部群眾一起交流，與他們一起學習理解“共抓大保護、不搞大開發”的核心要義，切實貫徹新發展理念，積極追求高質量發展。



第三，要凝聚人心。人民政協是愛國統一戰線的組織，具有代表性強、聯繫面廣、包容性大的特點，聚焦黨和國家的中心工作，順應人民群眾美好生活需要，通過人民政協正確發聲，可以很好地起到凝聚人心的作用。比如大家可能注意到，前幾年九三學社一位委員叫楊佳作了一個叫“點贊正能量、厚愛正能量、弘揚正能量”的大會發言，潘建偉委員作了一個叫“敢於擔當，從我做起，為建設科技強國建功立業”等這些大會發言都起到了很好的效果。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：閻曉陽）

