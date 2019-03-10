“脫歐”談判前景堪憂　梅警告“不確定性”

中評社北京3月10日電／英國首相特雷莎·梅的發言人8日說，梅本周末以前將與歐洲聯盟方面通電話，磋商修改“脫歐”協議，不會前往布魯塞爾歐盟總部作最後努力。



梅當天警告，如果議會下院下周再次否決內容修改後的現有“脫歐”協議，英國將面臨“持續不確定性”。



【人不到場】



梅的發言人告訴媒體記者，梅已經與保加利亞、丹麥和葡萄牙的常駐歐盟代表通話。



“她今晚和周末將繼續與歐盟方面接觸，”這名女發言人說，“她認為，達成協議符合雙方利益。”



按這名發言人的說法，梅預期將告訴對方，歐盟今後幾天所作決定將對英國議會下院表決結果產生“重大影響”。



梅先前指派檢察總長傑弗裡·考克斯代表英方，5日起與歐盟方面磋商，但考克斯提出的英國方案遭歐盟談判人員駁回。歐盟方面要求考克斯重擬方案，8日再談。



梅去年11月與歐盟達成的“脫歐”協議今年1月在英國議會下院遭否決，主要原因之一是“備份安排”遭反對。



“備份安排”旨在避免英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭間恢復“硬邊界”，即重新設置實體海關和邊防檢查設施。如果英國與歐盟在“脫歐”過渡期結束時仍然沒有談妥未來貿易協定，就啟動“備份安排”。不少議員認定“備份安排”可能將北愛爾蘭“留在”歐盟，造成國家分裂。