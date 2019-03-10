潘建偉：結合自身領域工作　做好委員履職

全國政協委員、九三學社中央副主席、中國科學技術大學常務副校長、中科院院士潘建偉（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）“潘委員您好，作為一名科學家，您承擔著繁重的科研任務，同時您還擔任全國政協委員、九三學社中央副主席，您是如何分配時間和精力統籌兼顧好委員履職、民主黨派工作和科研工作的？”10日上午，全國政協委員潘建偉被記者提問道。



潘建偉，國際上量子信息實驗研究領域的開拓者之一。2018年12月18日，被黨中央、國務院授予改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章，並獲評量子信息研究的創新者。入選“中國改革開放海歸40年40人”榜單。2019年1月，美國科學促進會宣布，中國科學技術大學潘建偉教授領銜的“墨子號”量子科學實驗衛星科研團隊被授予2018年度克利夫蘭獎。



潘建偉回答說，量子信息科學領域發展到今天，已經進入到一個深化和快速發展的階段，所以現在特別需要的是多學科的交叉融合和各項關鍵技術的攻關，這樣就需要在國家層面進行頂層設計和系統性布局，同時我們也需要相關研究機構、國家相關部委和企業的支持與協作。



潘建偉表示自己作為一名政協委員，又是民主黨派的成員，結合我自身的工作進行建言資政，而且對於國家在量子信息科技方面領域戰略布局的建議，本身就是我的一個工作，所以把三者就可以比較好地結合在一起。



隨後，潘建偉具體介紹了量子科學領域的發展現狀。他說，在國家高度重視和大家的努力下，我國目前在量子信息領域是有一定的國際競爭力和較強實力的，甚至在部分方向上還處於國際領先地位。當然，我們也不能太樂觀，我國有些相關領域的優勢目前也受到歐美一些發達國家的強烈衝擊。我們跟傳統的國際科技強國相比有個弱點，就是以往的科研組織模式是以短期的科研項目為主的，所以在滿足國家戰略緊迫需求，科技資源的整合力度和支持的強度還是有所不足的。同時，跟美國不一樣，他們的科技金融特別發達，所以我國的企業對於前沿科技的投入熱情與那些國家相比有一定的差距。在這樣的背景下，在中國要做好科技創新，其實需要黨和國家的高瞻遠矚，進行整體性布局。所以其實我國在量子信息等領域要部署重大科技項目、構建國家實驗室等戰略決策。



所以現在我們需要做的，就是將國家的戰略部署落到實處，特別是要明確相關運行機制。在去年全國政協一次雙周協商座談會上，受九三學社的委托，我作了一個“加強國家實驗室建設，打造高水平創新團隊”的發言，對國家實驗室建設提出了一些自己的思考。我們當時建議，考慮到目前歐盟、美國、英國這些發達國家在量子信息科技領域的國家戰略都已經啟動了。所以，目前的國際競爭是非常激烈的，我們需要盡快實質性地啟動國家實驗室建設以及相關領域的科技創新2030的項目。同時，對國家實驗室的建設和管理，我們也建議依托相關領域最具優勢的創新單元開展國家實驗室建設和運行管理，並且具體負責相關重大科研任務的統籌部署和實施。通過全國政協這個大平台，能夠對國家決策提供一些有參考價值的建議，推進國家戰略的順利實施。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：閻曉陽）

