出於個人原因？秘魯總理辭職　內閣將改組

中評社北京3月10日電／秘魯部長會議主席、即總理塞薩爾·比利亞努埃瓦8日辭職。總統馬丁·比斯卡拉希望改組內閣，以提升民意支持率。



【個人原因？】



秘魯政府8日證實，部長會議主席比利亞努埃瓦向總統比斯卡拉遞交辭呈。總統辦公室在聲明中說，比斯卡拉感謝比利亞努埃瓦任職以來作出的貢獻。這份聲明沒有提及總統是否接受比利亞努埃瓦的辭職請求。



秘魯《管理報》以政府人士為消息源報道，去年4月起出任部長會議主席的比利亞努埃瓦因為“個人原因”辭職。



除比利亞努埃瓦，住房建設和用水部長哈維爾·皮克、農業和灌溉部長古斯塔沃·莫斯塔霍、國防部長何塞·韋爾塔以及能源和礦產部長弗朗西斯科·伊斯莫德斯將辭職。



路透社報道，新的部長會議主席人選暫時沒有確定。兩名不願公開姓名的政府人士告訴這家通訊社記者，司法和人權部長比森特·塞瓦略斯有望出任這一職務。



【提振支持】



秘魯政府人士說，總統比斯卡拉可能替換一些內閣成員，以期獲得更多支持。



秘魯媒體8日刊載的一項調查顯示，比斯卡拉所獲民意支持率與2月相比下滑7個百分點，跌至56%。比斯卡拉1月所獲支持率為66%。



過去幾周，比斯卡拉因為沒有前往受洪災和滑坡影響的地區視察、而是訪問西班牙和葡萄牙遭到批評。



比斯卡拉先前是副總統，一年前接替因為腐敗醜聞而下野的前總統佩德羅·巴勃羅·庫琴斯基，成為國家元首。



（新華網）