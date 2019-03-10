劉佳義談政協履職：3個新特點和10個首次

全國政協十三屆二次會議現場（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議10日上午就 “政協委員談新時代政協履職”舉行記者會。全國政協委員、文化文史和學習委員會副主任、大會秘書處新聞組組長劉佳義在記者會提問前發言表示，十三屆政協以來，政協履職有很多新的特點，可以概括為三句話，叫做“發揚民主和增進團結相互貫通，建言資政和凝聚共識雙向發力，堅持繼承與改進創新有機結合。”



他具體介紹說，第一句話中的發揚民主，主要是指協商民主。政協是專門協商機構，全國政協的協商格局，形象地說法叫做“1420”。去年全國政協共召開了1次全體會議、2次專題議政性常委會、2次專題協商會，這就是我們講的“14”。“20”是指每年大概要召開雙周協商座談會，“20”是個大致的說法，去年我們開了19次。今年全國政協的協商計劃也是“1420”，前面是一樣的，後面的“20”有一些變化，安排了16次雙周協商座談會，4次網路議政和遠程協商。



增進團結。人民政協是大團結、大聯合組織，它所承擔的任務是要協調“五大關係”，即政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係。這也是鄧小平同志在改革開放之初出任全國政協主席時給政協規定的任務：即最大限度調動一切積極因素，團結一切可以團結的力量，為國家的現代化服務。



第二句話叫做建言資政和凝聚共識雙向發力。全國政協每年大概要組織近100項調研活動，要給中央報送幾十個調研報告，去年全國政協的提案立案的是4567件，經濟方面的提案占41%，民生方面的提案占29%，如果加上生態方面的提案，比例就可能更高。當然，這裡有個問題，過去政協履職比較注重建言獻策，在工作制度和機制上面的設計都是按這點設計的，所以存在著單向發力的情況。新一屆政協改變了這個狀況，要求建言獻策的過程也是學習教育和凝聚共識的過程，所以我們叫做“雙向發力”。



第三句話叫做繼承與創新有機結合。新一屆政協既繼承了歷屆政協的優良傳統，又展現了新時代人民政協的新氣象。新一屆政協履職工作有10個首次。



1.首次開展全國政協系統學習習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動，加強思想理論武裝。



2.首次召開全國政協系統黨的建設工作座談會，加強組織建設。



3.首次提出要在建言獻策和凝聚共識上雙向發力。

