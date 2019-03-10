大華網路報：管鬥毆卻不抓貪污通緝犯

蘇貞昌 中評社香港3月10日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，近來全台多處傳出特種行業或夜店發生鬥毆事件，“行政院長”蘇貞昌在治安會報中對此發出重話，還意指地方警政首長“如果鬥毆發生在（特種店）門口，就換掉地方警察局長”。蘇貞昌看似“接地氣”，其實是“接空氣”；因為前高雄市府官員趙嘉寶遭通緝四年，仍能享受自由的空氣，而蘇貞昌對此卻無感。



蘇貞昌在治安會報中強調，“特種行業不能賣毒、打打殺殺”。其後在“立法院”接受質詢時，他再度重申“我講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估我的決心與政府能力”，以及“這哪一點不是人民最深惡痛絕的？”事實上，蘇貞昌提出警告的治安事件，如毒品和打架鬥毆等，既屬於傳統類型，且打架鬥毆更多為偶發事件。



在蘇貞昌嚴厲地做出指示後，幾個“直轄市”警察局立即遵辦，對轄區特種行業展開大規模臨檢。這些積極的作為，確實能夠立即顯現防範破壞治安的效果。但問題是，這些臨檢勤務本為警察的常規性任務，即使增加臨檢的頻率和規模，效果總會有其邊際性，而且還會排擠其他警察勤務人力的運用。



專欄說，事實上，這種傳統型且有些還是偶發性的治安事件，並不值得蘇貞昌如此“有魄力”地宣示要遏制，更不應還強勢地對地方警政首長發出可“換掉”的警告。固然，警察人事權為“一條鞭制”，亦即地方政府警政首長的人事任免權，依據《地方制度法》規定歸於“中央政府”掌有，但這並不表示“行政院長”可直接對地方警察機關首長下達指令。