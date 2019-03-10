敘庫爾德武裝將攻IS最後據點　大批平民外湧

中評社北京3月10日電／如果截至當地時間9日下午沒有平民撤離敘利亞代爾祖爾省小鎮巴古茲，“敘利亞民主軍”將對極端組織“伊斯蘭國”控制的這一最後據點發起最後攻勢。



自“敘利亞民主軍”4日放緩進攻以來，大批平民離開巴古茲。聯合國方面8日數據顯示，至少6.2萬人湧向敘利亞東北部豪勒的臨時安置點。



【最後一役？】



“敘利亞民主軍”發言人穆斯塔法·巴利8日說，當天沒有平民撤離巴古茲。這支庫爾德武裝會等到9日上午或者下午，給可能離開的平民留機會。



巴利說：“（那以後）如果沒有平民或者恐怖分子離開，我們將恢復軍事行動。”



巴古茲靠近伊拉克邊境，是“伊斯蘭國”在敘利亞控制的最後一塊人口密集地。在多國聯盟空中力量支持下，“敘利亞民主軍”3月初對這一小鎮發起攻勢，4日放緩軍事行動，給平民離開留出“人道主義走廊”。



美國國防部一名高級官員告訴美聯社記者，美方和“敘利亞民主軍”嚴重低估“伊斯蘭國”武裝人員和追隨者在巴古茲的人數以及準備“最後一役”所需要的時間。



一名位於敘利亞東部的分析師告訴法新社記者，“伊斯蘭國”有意隱瞞武裝人員的人數。這名分析師認為，這一極端組織“定期”放出人數有限的武裝人員，目的是換取時間。他說，“如果他們（‘伊斯蘭國’）真的打算投降，他們早就該這麼做……如果他們打算頑抗，他們可以是現在這樣”；拖延是有意為之，可能為反擊做準備，但情況不明朗。