石紅：在精准上下功夫，在務實上求實效

全國政協委員、湖南省湘西土家族苗族自治州政協副主席石紅。（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）“習近平總書記去過的十八洞村火了，精准脫貧後的十八洞村如今已成了全國的熱門景點。”全國政協委員、湖南省湘西土家族苗族自治州政協副主席石紅10日上午在全國政協十三屆二次會議的記者會上談到政協委員在打贏扶貧攻堅戰的工作時表示，只要認真落實習總書記實事求是、因地制宜、分類指導、精准扶貧的重要指示，在精准上下工夫，在務實上求實效。脫貧以後要堅持政策不脫、幫扶不脫、責任不脫，我們就一定能走出一條可複制、可推廣的精准扶貧路子。



石紅在回答中還介紹了自己身為政協委員在扶貧工作的經歷。她表示，2013年11月3日，習近平總書記在十八洞村首次提出了精准扶貧的重要論述。五年多來，湘西自治州始終牢記習總書記的殷切囑托，探索出以十八洞村為樣板的可複制、可推廣的扶貧經驗。截至2018年，全州已累計減貧55.4萬人，貧困發生率由31.9%下降到了5%以下。其中，十八洞村136戶533名貧困人口已於2017年2月全部脫貧，全村的人均純收入從2013年的1668元增加到了2018年的12128元。集革命老區、民族地區、貧困地區於一體的湘西自治州，已實現了縣縣通高速、村村通公路，在全國30個少數民族自治州還率先成功創建了國家森林城市，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感也顯著提升。



她說，作為一名基層的政協委員，按照我們湖南省政協“三個一”助力精准扶貧的要求和自治州的統一部署，我也義不容辭地投入到了精准脫貧的戰役中。過去的一年，我幾乎每個月都要下到我所聯繫的雙龍鎮去走訪和調研精准扶貧工作，雙龍鎮的27個村我全部走遍，有的村一個月就要走三次，十八洞村也是我所聯繫的27個村之一。



石紅在現場講了一個貧困戶的故事。貧困戶叫施光成，今年是51歲，所在村是補毫村也在十八洞村的隔壁，我與他結對幫扶的時間是2016年，當時與他相依為命的母親已90多歲，家里致貧的原因是缺錢缺勞力。了解了他家的情況後，我告訴他，只要你有信心，有志氣脫貧，我就會幫助你解決困難。我還問他，你喜歡什麼，想幹什麼，我能夠幫助你什麼，他說，我想種西瓜。我說好，有志氣，我支持你。於是，2017年在我的支持下，他種了三畝西瓜。在克服了水災以及勞動力短缺的種種困難後，西瓜長勢較好，即將成熟時，我記得那年是7月中旬一個晚上，他又急迫地撥打了我的電話，“石主席，我的西瓜將近有六千斤都要成熟，我一個人沒辦法賣，你要幫我賣西瓜。”接到他的電話以後，我真的是急，連夜利用一些政協委員和我聯繫工商聯的優勢，撥打了一些商會會員和民營企業老板的電話，我說我的扶貧戶的西瓜快要成熟了，又大又甜，你們給我獻獻愛心，也算是做了一次好事，買的是愛心瓜、扶貧瓜。在我的幫助下，那年這六千斤的西瓜一周之內就全部賣光了，而且當年的收入就有六千多元。



“有了第一年的成功，去年他的信心更足了，不但種植了五畝西瓜，同時還種植了五畝蔬菜，當年收入就兩萬多元，不但自己脫了貧，同時他還帶動了本村和周邊的一些貧困戶一起種西瓜和種蔬菜。可以說，自治州的精准脫貧工作，我是有力的參與者、見證者、經歷者。”石紅說道。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

