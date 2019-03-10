波蘭擬費近500億美元助力鞏固“北約東線”

中評社北京3月10日電／據《俄羅斯商業咨詢日報》2月28日報道稱，波蘭公布了創紀錄的軍事現代化計劃，擬將近500億美元投入國防建設。



波蘭國防部長布瓦什恰克批准了該國軍隊現代化計劃，準備為此斥資489億美元。布瓦什恰克指出，這項計劃將助力波蘭履行鞏固北約東線的聯盟義務。



波蘭政府網站也宣布，波軍技術升級計劃規定為若干軍備項目撥款1850億波蘭茲羅提（約合489億美元），波防長已簽署文件。文件規定波蘭將購買中短程防空導彈系統、攻擊直升機、固定翼飛機、無人機以及岸防艦和潛艇。布瓦什恰克說，“我們想要採購32架第5代多用途戰機。”



布瓦什恰克稱：“這是撥款額創紀錄的計劃。”他表示，計劃中包含的綱要反映了波蘭軍隊面臨的任務，其中之一是“鞏固北約東線”以增強應對俄羅斯的軍事力量。為實現這些目標，波軍將新建1個作戰師。布瓦什恰克說：“我們將堅決有效地改變波軍面貌。”



同時，波蘭打算將30億波蘭茲羅提（約合7.9億美元）用於加強網絡安全，預備在其框架下購置可使波軍在“在網絡空間開展有效行動”的儀器和軟件。



2019年，華沙為實現上述計劃將撥出29.1億美元，今後相關支出還會增加，2025年達到68.5億美元。波防長表示，波蘭政府已在制定2034年前現代化計劃。



2月中旬，波蘭購入20套射程為300公里的美國“海馬斯”高機動火箭炮系統，波蘭為此花費了4.14億美元。波蘭總統杜達表示，該系統不僅能幫助波軍實現現代化，還有助於加強北約東部邊界安全。2018年，華沙從華盛頓購買了“愛國者”防空系統，合同金額為47.5億美元。



（參考消息網）