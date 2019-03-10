潘建偉談“墨子號”量子衛星工作進展

全國政協委員潘建偉回答記者提問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國政協委員潘建偉10日上午在全國政協十三屆二次會議記者會中回答記者提問時談到“墨子號”量子衛星工作進展，他表示，未來希望能夠研製一顆中高軌的衛星，讓它能夠在白天晚上24小時全天時工作，這樣確保它能夠在所有時間裡在更長時間裡產生密鑰，能夠滿足業務化運行的信息安全的傳輸。



以下是文字實錄：



中國國際電視台CGTN：2016年8月，“墨子號”量子科學實驗衛星發射升空，現在已經將近3年的時間了。請問這段時間我們有哪些新的發現？未來又有哪些新的計劃？另外，我們聽到一些對於您量子通信研究的質疑，大眾對於量子通信的認知還相對模糊，請您解釋一下量子通信對大眾的意義和它的價值。



潘建偉：非常感謝你的提問。“墨子號”作為一顆科學實驗衛星，主要有兩方面的目的，第一方面是實用型的，實現了超遠距離星地之間的量子保密通信，同時也有個非常基礎科學的研究目標，在空間尺度開展嚴格意義下的愛因斯坦所指出的“量子力學非定域性”的驗證。“墨子號”發出以後，因為這個性能指標比我們預想的要好很多，所以本來計劃兩年內完成的科學試驗任務，其實我們在兩三個月之內就完成了。所以，在過去的三年當中，我們有很多的時間能夠對它的性能做一些相關的改進，目前比較大的進展，因為是科學實驗衛星，它本來不是為了實用化的，但是我們已經把星地之間密鑰的成碼量大概在過去兩年當中提高了40倍，所以現在嘀嗒一秒鐘，大概能夠傳送40萬個密鑰，這樣的話已經能夠滿足一些初步的應用部門的安全通信需求。



除此之外，因為我們有了這麼多時間之後，我們在過去兩年做了一個比較有趣的實驗，大家都知道，量子力學和廣義相對論目前還沒有很好地結合起來，有一些專門提出來檢驗怎麼把它們協調起來的更廣泛的模型。目前我們做的實驗表明，有些理論方案本身是不正確的，這本身是個比較大的進展。



至於未來的打算，我們希望能夠把這個成果推向實用化。但是目前的“墨子號”只能在晚上工作，因為白天太陽光太強了，就幹不了。所以我們在未來希望能夠研製一顆中高軌的衛星，讓它能夠在白天晚上24小時全天時工作，這樣確保它能夠在所有時間裡在更長時間裡產生密鑰，能夠滿足業務化運行的信息安全的傳輸。

