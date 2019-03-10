薪酬待遇不平等　美國女足起訴足協性別歧視

中評社北京3月10日電／美國國家女子足球隊在三八國際勞動婦女節當天提起訴訟，狀告美國足球協會在薪酬和工作條件方面性別歧視。



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美國女足8日向洛杉磯一家聯邦法院起訴美國足球協會，原告是國家隊全部28名球員，包括名將梅根·拉皮諾埃、卡莉·洛伊德、阿·摩根。



聯合隊長摩根在一份聲明中說：“我們所有人都為身穿美國隊隊服極為自豪，重視隨之而來的責任……我們相信爭取體育界性別平等是那份責任的一部分。作為球員，我們理應獲得平等的報酬，不論性別。”



多名美國女足球員3年前就性別歧視向美國就業機會均等委員會申訴。8日的起訴書說，美國足協3年以來“完全沒有促進性別平等”。



起訴書認定美國足球界長年存在制度性性別歧視，女性球員在旅行條件、醫護人員和訓練方式改進方面待遇不及男性球員。原告說，美國足球協會主席卡洛斯·科代羅先前承認，女足應該受到與男足同等重視，但足協“就性別平等只是嘴上說得好聽”。



這一訴訟在2019年女子世界杯足球賽開賽前3個月發起。國際足聯（FIFA）去年10月說，今年女足世界杯獎金翻番，增加至3000萬美元，冠軍隊獎金為400萬美元。與女足世界杯相比，去年在俄羅斯舉行的男子世界杯足球賽獎金總額為4億美元，冠軍法國隊獲得3800萬美元獎金。