馬杜羅說委內瑞拉電力系統再遭攻擊

中評社香港3月10日電／委內瑞拉總統馬杜羅9日在首都加拉加斯表示，委電力系統當天再次遭受攻擊，電力供應恢復受到極大影響。



據新華社報道，馬杜羅當天在出席一場集會時說，9日上午，全國70%的電力供應本已恢復，但隨後電力系統再遭攻擊，導致再次發生大範圍停電。在8日恢復供電過程中，有關部門發現電力系統遭到借助“高科技手段”實施的電磁攻擊。



馬杜羅說，連日來針對委內瑞拉電力系統的攻擊旨在製造政治和社會不穩定。他呼籲民眾保持平靜，表示政府將竭盡全力確保食品供應、供水和醫療服務。他說，電力系統工作人員正在進行“謹慎、細致”的工作，以確保供電穩定性。



7日17時左右，包括加拉加斯在內委多地開始停電。8日19時左右，加拉加斯部分地區陸續恢復供電。但9日中午左右，加拉加斯和全國大部分地區再次停電。至9日晚間，電力和通信網絡仍未完全恢復。



據報道，7日開始的大範圍停電影響委全國23個州中的18個州。這是2012年以來，委持續時間最長、影響地區最廣的一次停電。委新聞和通信部長豪爾赫·羅德里格斯指出，停電原因是古裡水電站遭反對派蓄意破壞。



委內瑞拉電力供應逾六成來自水力發電，其中絕大多數發電量由古裡水電站提供。



今年1月23日，委內瑞拉議會主席、反對派領導人胡安·瓜伊多自封“臨時總統”，獲得美國政府承認。美國繼而加大對委內瑞拉的制裁力度，公開表示不排除軍事干預。