如何提高提案質量？賴明：深入基層調研

全國政協常委、提案委員會副主任、九三學社中央副主席賴明回答記者問題（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日上午，全國政協十三屆二次會議就 “政協委員談新時代政協履職”舉行記者會。全國政協常委賴明認為，提高提案質量，要圍繞黨和國家中心工作和百姓關切來提提案，同時，深入基層調研，廣泛凝聚智慧和力量，把基層和群眾意見反映上來。



賴明認為，提高提案質量需要做好四方面的工作，首先必須要圍繞黨和國家的中心工作和百姓關切的問題提提案，十三屆政協委員的提案絕大多數都是如此；二要深入調研，了解基層情況；三是廣泛凝聚智慧和力量，提案的質量與提案辦理緊密相關；四是要把基層和群眾意見反映上來，比如一位基層委員曾就健全兒童醫療服務體系提建議，正是基於他在基層工作的經歷，了解兒童醫療服務存在的問題。



以下是文字實錄：



人民日報：委員你好，去年全國政協印發了關於提高提案質量的意見，強調提案工作要突出質量導向。您是提案委員會的副主任，請問在您看來應該如何進一步提高提案的質量？



賴明：政協會議期間，大會聽取審議的報告有兩個，一個是常委會的工作報告，一個是提案工作報告，這樣我們就知道，提案工作在政協工作當中具有非常重要的地位。習近平總書記多次就提高提案質量和提高提案辦理質量作出重要指示，剛才主持人佳義也講到，這一屆政協首次就提高提案質量提出了意見。



我們認為，一個提案的質量高不高，首先必須要圍繞黨和國家的中心工作，圍繞老百姓的關切來提提案，這是最根本的。剛才主持人佳義也介紹了，全國政協十三屆一次會議提出的提案絕大多數是圍繞黨和國家的中心工作和老百姓關心的問題，他剛才舉了這個數據，兩項數據一加超過70%。所以，提案的質量高不高，首先要看你圍繞著什麼東西來做。第二點，要提高提案的質量，必須要深入進行調研，深入基層認真了解基層的情況，提出意見建議。比如打贏打好三大攻堅戰的任務是非常艱巨的，情況也是非常複雜的，如果你不深入基層去了解情況，很多東西可能就不會有深入了解。舉一個小例子，這是我們在調研當中碰到的情況。大家都知道，現在的貧困人口有相當大一部分，全國平均數據是40%，個別地方達到70%，他的貧困是因病致貧、因病返貧。因此，怎麼樣解決好這部分人的致貧、脫貧問題就顯得非常重要。我們很多地方在這個過程中創造了很多很好的做法，比如建立了三重、四重甚至五重、個別地方達到六重的醫療保險，應該講對我們遏制因病致貧、因病返貧起到了非常好的作用。但是也在一些地方出現了偏差，我們注意到，有的地方因為政策太優惠，貧困戶住進醫院以後不出來了，因為他住在裡面不但不掏錢，每天還有點補貼，這一搞，這個政策就過了，明顯和我們“兩不愁三保障”這個脫貧目標超越得太多、拔高得太快，因此這是不符合我們現在國情的，我們及時向中央提出了建議。

