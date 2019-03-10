月球漩渦：太陽風與月殼磁場共同作用結果

中評社北京3月10日電／據美國國家航空航天局（NASA）近日消息，一些明暗分明的斑紋在月亮上打著轉，看起來就像奶油在咖啡里打轉，這些獨特的“月球漩渦”是怎麼來的呢？新研究表明，這是太陽風和月殼磁場共同作用的結果。



美國加州大學伯克利分校的安德魯·波普使用NASA的“加速、重聯、湍流及電動力學月球—太陽交互作用”（ARTEMIS）任務提供的數據進行研究，得出了上述結論。



太陽源源不斷地釋放出粒子和輻射——太陽風。太陽風會對太陽系中的行星、衛星等產生影響，但地球上的我們較少受其破壞性影響。這是因為太陽風被磁化，地球磁場會使其周圍的太陽風粒子發生偏轉，因此，只有小部分太陽風能到達地球大氣層。



與地球不同，月球現在沒有全球性的磁場。儘管如此，月球表面附近的磁岩的確創造出了一些小的、局部的磁場斑點，其大小從幾百碼到幾百英里不等。波普利用ARTEMIS任務提供的數據以及對月球磁場環境的模擬來研究月殼磁場，他說：“月球上某些地區的磁場在當地扮演了磁性‘防曬霜’的角色。”



這些磁性“防曬霜”氣泡也可讓太陽風粒子發生偏轉，不過其偏轉規模遠小於地球磁場所造成的。在這些微型磁傘的保護下，構成月球表面的材料——風化層與太陽粒子隔離開來。當太陽粒子流向月球時，它們被偏轉到磁性氣泡周圍的區域，在那裡與風化層發生化學反應，使該處的表面變暗，從而創造出明暗交織的“月球漩渦”。



波普指出，這些磁場氣泡本身不足以保護人類免受惡劣輻射環境的影響，但它們確實對月球的表面特征產生了根本性的影響，研究它們的結構有助於我們更好地了解月球，從而開發出保護未來月球探索者的技術。



（科技日報）