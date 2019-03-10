中國成功發射“中星6C”衛星

中評社香港3月10日電／10日凌晨，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將“中星6C”衛星發射升空。



至此，長征系列運載火箭完成第300次飛行任務。資料顯示，長征火箭從第一次發射到第100次發射用了37年，從第100次發射到第200次發射用了7年，從第200次發射到第300次發射僅用4年多時間。



“其中，西昌衛星發射中心累計發射127枚長征火箭，約占43%，是我國目前執行發射任務最多的航天發射中心。”西昌衛星發射中心黨委書記董重慶介紹說。



據新華社報道，零時二十八分，01指揮員鄢利清下達“點火”口令後，乳白色的長征火箭騰空而起，成功將“中星6C”衛星送入預定軌道。



“中星6C”衛星是中國衛通集團有限公司所屬的一顆用於廣播和通信的地球靜止軌道通信衛星，可提供高質量的話音、數據、廣播電視傳輸業務。衛星定點於東經130度，服務壽命15年。



從2006年至今，鄢利清共擔任27次01指揮員，發射次次成功。他說：“百次要有首次標準。任務中，全體參試人員嚴慎細實、精益求精，不放過任何疑點和問題，確保星箭按時發射、成功發射。”



始建於1970年的西昌衛星發射中心，主要承擔地球同步軌道衛星、月球探測衛星等中高軌和深空探測航天器發射任務，近年迎來高密度發射任務，特別是在2018年創造了全年17次發射全勝的新紀錄。



“今年，中心仍將持續實施包括北斗三號組網衛星等在內的高密度發射。”西昌衛星發射中心主任張學宇說，“面對壓力和挑戰，我們將牢固樹立從零開始思想，用不變的標準、萬變的對策，確保任務萬無一失、圓滿成功。”



“中星6C”衛星和用於發射的長征三號乙運載火箭由中國航天科技集團有限公司研製生產，發射、測控任務由中國衛星發射測控系統部負責。