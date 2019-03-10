霍啟剛談政協履職：有三點深刻感受

全國政協港澳台僑委員會委員、霍英東集團副總裁霍啟剛（中評社 林艶攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國政協港澳台僑委員會委員、霍英東集團副總裁霍啟剛10日上午出席全國政協十三屆二次會議記者會，在記者會提問中，他談到自己身為新政協委員履職工作中的體會，他表示，做好自己的委員工作，一是離不開提升自己的履職能力；二是發揮自己港澳委員雙重的積極作用；三是講好中國故事。此外，他還談到中國體育的發展。



霍啟剛在回答記者是說道，第一，做好自己的委員工作，離不開提升自己的履職能力。“我畢竟是個新委員，去年第一次踏入政協的舞台，所以從自己來講，還有很多上升的空間、學習的空間。我很相信一點，你要站得更高，才能看得更遠，所以除了認真學習習近平總書記的講話，我還出席委員培訓，去考察調研，出席雙周座談會等等，這樣我自己對國家整體的發展布局策略就有了更完善、更整體的理解。有了全面的理解，才能發揮自己獨有的作用。所以自我提升非常重要。”



“第二，我也是港澳委員之一，大家可能知道，港澳委員也有另外一個要求，要發揮自己港澳委員雙重的積極作用。我想講一個故事，其中一個作用，在港澳能做的，尤其是我們做青年界別的工作，希望青年人對於國家的認同感、對國家的理解加深，這個工作一直在做。”



“去年7月，我帶了一個團，150個香港青年人，從深圳出發，到武漢、北京，了解國家發展的策略和國家給予的機遇。我覺得很開心，一路坐高鐵，張明敏在唱歌，也有朋友在火車上面過生日。我想說的是，大家的氣氛非常好，其實了解國家的過程也可以給他們一些新鮮感，有無比的樂趣。所以，希望以後我們在展開兩地交流的活動時，必須更活潑一些，必須更有趣味，必須更符合他們的想法和他們的要求。”



“第三，一個獨特的經驗，真的要講好中國故事。我去年有幸隨港澳台僑委員會去土耳其、德國和盧森堡做考察。我去之前不理解我去那兒該做什麼，但是去了我就明白了，其實我們是代表了國家，代表了政協，做橋梁的角色，送上祖國的問候，說說我們國家的情況，還有未來發展的一些故事。所以，我很高興，這次在報告上面提到要落實僑務政策，保障海外僑胞和他們的合法權益。這三個故事也是我履職之中比較有亮點的一些故事。”



說起體育，霍啟剛認為不同時代有不同的使命。最早我的爺爺霍英東先生，那時談得最多的是奧運重返世界大家庭，希望利用奧運這個渠道去接觸世界，令世界接觸中國。到我父親這一代，是展示國力，金牌大國，舉辦奧運。我記得2008年的時候非常感動，確實有那麼一個國家站起來的感覺。“現在到了我這一代，第一，我覺得體育肯定是我的使命，一定要薪火相傳下去，一定要參與其中，但是手法一定不一樣。我覺得，新時代使命也是不一樣的。體育強中國就強，推動我國體育事業不斷發展，是中華民族偉大復興事業的重要組成部分。所以我的理解就是全民體育、全民參與、全民健康。”



所以，霍啟剛表示，我們可以推動更多的中國自己的體育IP品牌。第二，我們必須做更多的“體育＋”的概念，以後體育不光是體育了，是體育＋文化，體育＋旅遊，體育＋教育，體育＋科技，這些方面我們希望可以集思廣益，把中國的體育聯結，讓世界體育更上一層樓。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

