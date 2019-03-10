特朗普將提交2020預算案　軍費約升4.7%

中評社北京3月10日電／綜合報道，3月11日，美國總統特朗普將向國會提交2020年度財政預算案，有華府官員透露，特朗普將要求國會撥款興建邊境圍墻和成立太空部隊，軍費開支將增至7500億美元，較上一財政年度上升約4.7%。



據報道，為確保開支不會超出上限，將削減非國防開支5%，承諾令聯邦政府在15年內實現收支平衡。不過，民主、共和兩黨均不滿特朗普大幅削減非國防開支，這意味預算案或難在短期內通過，若國會和華府在今秋政府資金用盡時，仍未能達成協議，恐再次觸發停擺危機。



據華府官員指出，美國聯邦政府部門有大量不必要的開支，雖然特朗普一直提倡節流，但國會未有配合，因此華府今次將大幅削減非國防開支5%，受影響部門包括國家環保局和能源部轄下的能源效益與可再生能源辦公室，後者的23億美元預算將大幅削減7成，降至7億美元。不過，有共和黨參議員表明，國會不會批准削減預算5%。



據悉，特朗普尋求7500億美元軍費開支，較上一財政年度上升約4.7%。為符合開支上限，其中5760億美元為基本開支，並從“海外應急行動”（OCO）抽調1740億美元資金以填補差額。有民主黨人指出，共和黨人若認為民主黨會接受從OCO調撥資金，並同時削減非國防開支，想法未免太天真。



（中新網）