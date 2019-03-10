柯文哲組黨首部曲：成立“柯粉組織”政團？

柯文哲 中評社香港3月10日電／雖然在面臨韓國瑜網軍流量“嚴重威脅”的情況下，柯文哲仍未表態是否參加二零二零年“總統”大選，但一眾“柯粉”仍卻受到韓國瑜“心如止水”，及大多數高雄市民雖然擁戴韓國瑜，卻又反對韓國瑜參加二零二零年“總統”大選的民調的鼓舞，自行策劃支持柯文哲“去馬”的行動。其中有人針對柯文哲沒有政黨作組織平台的“罩門”缺陷，正在悄悄地醞釀成立“柯粉組織”的政團，以類似政黨、但又不是政黨的組織，為柯文哲鋪排出戰“總統”大選的組織基礎。



澳門新華澳報9日發表富權的文章說，現在距離明年一月中旬左右的“總統”大選投票日，已經只有十個月的時間，距離領表登記參選的時間，也只剩下半年多一點的時間，因而柯文哲不可能不焦急，因為過了這一村就沒有下一店：如果錯過了“二零二零”的機會，在二零二二年卸任台北市長，沒有政黨作依托，更沒有政治公職作舞台，現時的“光環”很快就將會消退，到二零二四年時，“柯粉”也已經四散，而且柯文哲屆時還將會面對韓國瑜、鄭文燦的強手，難以對撼，而不像現在那樣還有贏的機會，而且倘韓國瑜棄選，自己就將完全有機會坐上“總統”的“龍椅”。這個機會稍縱即逝，絕對不能錯過，否則就是“一失足成千古恨”。



這是因為，按照各家民調機構公佈的數據，均指向柯文哲倘要勝選“總統”，韓國瑜是唯一對手。如果韓國瑜棄選，他將會戰勝國民黨的朱立倫（王金平、吳敦義更不在話下），及民進黨的蔡英文。即使是民進黨臨時“拔菜”改推賴清德上陣，也將是無濟於事。但再過四年，已經沒有政治舞台的柯文哲，不要說是能夠挑戰韓國瑜，而且連已經拿出實質政績，不是“靠把口”的鄭文燦，柯文哲也將難望其項。



因此，柯文哲現在的策略，就是按照其“戰犯死對頭”段宜康“柯文哲參選的可能，得建立在確定韓國瑜不選的基礎上；而韓國瑜想要有參選的機會，就得靠柯文哲先宣布參選。”這對辯證性的預測，靜待韓國瑜是否參選。倘韓國瑜最終決定棄選，他就必定會“舍我其誰”，全力出擊。當然，即使是韓國瑜決定參選，他也不會輕易放棄這個“千載難逢”的機會。



據說，柯文哲已經將決定是否參選的時間點，訂定為六月間。因為民進黨已經確定，四月十七日公佈參選“總統”提名人，而在國民黨方面，雖然尚未訂定確切的日期，但吳敦義主席已經透露，將會在五、六月確定參選“總統”的提名人。因此，柯文哲要等到代表國民黨出戰“總統”大選的人選確定後，才決定是否“去馬”。