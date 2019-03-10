星島：醫療券防濫用　業界須自律

中評社香港3月10日電／星島日報今天社論說，政府快將公布長者醫療券計劃的檢討結果，由於醫療券被濫用作配名牌眼鏡和買貴價海味的事件時有所聞，當局須與業界合作應對，使長者能夠高效用券，節省個人醫療開支的同時，確保公帑用得其所。



現時長者不論貧富，每年皆可獲二千元醫療券，沒有用完的話，最高可以累積到五千元，本月初公布的《財政預算案》，承諾由下月起的新財政年度會一次過額外增發一千元，而最高累積金額則調升至八千元。



政府去年支付的醫療券實際開支約二十八億元，比前年增加接近一倍，部分原因是前年下半年開始，長者享用醫療券的最低年齡由七十歲降至六十五歲。隨著人口老化，醫療券開支勢必愈來愈多，必須確保用得其所，免慷納稅人之慨。



問題是部分醫療券出現濫用情況，例如不少海味店都有中醫駐場，開出花膠、燕窩等貴價藥方，究竟是醫療所需還是純作補身，甚至會否是方便長者買來送禮，有很大灰色地帶；又如一些眼鏡店，替長者配名牌貴價眼鏡，同樣可由醫療券報銷。



推高消費 損長者及納稅人



這類高消費項目，可能一下子就把長者累積兩年的五千元醫療券花得七七八八，不止枉花公帑，而且長者一旦生病時，因為醫療券用光而要自掏腰包看醫生，或者要去公立診所輪街症。



各項醫療券開支，以西醫佔最多，這是正常現象，不過增長最快的是視光師，最近幾年都“跑贏”其他專業。去年開支四大項目，西醫增加五成，中醫和牙醫分別增加約一倍，而視光師則增加一點六倍，達到七億六千萬元。