中國長征系列運載火箭再創發射新紀錄

中評社香港3月10日電／3月10日零時二十八分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，成功將中星6C衛星送入太空。中國長征系列運載火箭的發射次數正式刷新為“300”，成為中國航天發展歷程中的重要節點。



“一代代航天人用智慧和汗水、擔當與毅力在航天發展進程中刻下了中國印記，打造了‘長征’這一國際知名的運載火箭自主品牌。”中國航天科技集團董事長吳燕生說。



新華社報道，從1970年長征一號發射東方紅一號衛星至今，長征火箭先後有17種型號投入使用，從最初的艱苦創業，到本世紀初的載人飛行、圓夢奔月，實現了從無到有、從串聯到捆綁、從一箭一星到一箭多星、從發射衛星到發射飛船和月球探測器等一系列重大跨越，成功將506顆衛星送入預定軌道，具備了發射任意地球軌道有效載荷能力，入軌精度處於國際先進水平。



由中國航天科技集團自主研製的長征系列運載火箭，是中國航天的主力運載火箭，承擔了中國96.4%的發射任務，發射航天器總質量佔中國發射總質量的99.2%。



據統計，長征火箭300次發射的成功率約為96%。與前50次發射相比，後250次發射的成功率明顯提升且趨於穩定。



2018年，長征火箭年發射連續成功次數達到37次，首次獨居世界航天發射次數年度第一位，在近20年世界各國航天發射中，是連續成

功發射次數最高的一年。



“太空探索無止境，偉大事業不止步。”吳燕生表示，長征火箭圓滿完成此次發射任務，是中國航天事業發展的新起點。