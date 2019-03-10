長征九號重型運載火箭研製取得階段性成果

中評社香港3月10日電／“芯級箭體直徑9.5米級、近地軌道運載能力50噸至140噸、奔月轉移軌道運載能力15噸至50噸、奔火轉移軌道運載能力12噸至44噸……”這是中國正在進行關鍵技術深化論證的重型運載火箭長征九號研製的一系列指標。



新華社報道，記者在長征系列運載火箭第300次發射現場採訪時了解到，中國重型運載火箭已取得階段性成果，任務規劃預計將於2030年前後實現首飛。



“長征九號運載火箭是航天強國的重要支撐，是大規格利用空間資源的基礎，是開展大規模深空探測的前提。”中國航天科技集團一院院長郝照平介紹，長征九號運載火箭目前進展順利，重型火箭總體方案已經通過了集團級專家評審，各分系統方案基本明確。



“如果在大推力發動機、大直徑結構等一系列關鍵技術實現突破，長征九號運載火箭將有望在2030年前後實現首飛，這將大幅提升我國自主進入空間能力，極大支撐我國科技強國和航天強國建設。”郝照平說。



經過近幾年的攻關努力，長征九號運載火箭的研製工作已經取得階段性成果。長征九號運載火箭箭體直徑9.5米，全箭總長近百米，運載能力是現有中國火箭最大運載能力的5倍多，最大運載能力和綜合性能指標將達到國際運載火箭的先進水平。



長征九號運載火箭的研製成功將滿足未來較長時期國內深空探測、載人月球探測等國家重大科技活動的任務需求。據初步統計測算，2030年前後，重型火箭發射需求4到5發，2030至2035年發射需求10次左右,到2050年發射需求更多。