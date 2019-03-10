桃園推智慧城市　鄭文燦紐約宣傳市民卡

中評社台北3月10日電／桃園市長鄭文燦今天與智慧城市論壇（ICF）創辦人柴可瑞拉會面，探討智慧城市發展。桃園結合門禁卡、小額支付等功能的市民卡應用廣泛，獲得柴可瑞拉好評。



中央社報道，根據桃園市政府新聞稿，鄭文燦與柴可瑞拉在紐約共進早餐時，就桃園智慧城市現況與未來發展可能交換意見。鄭文燦說，桃園最具代表性的智慧應用就是市民卡。



桃園2015年開辦市民卡以來，累積發行超過130萬張。這張智慧卡可當作員工證、學生證、借書證、門禁卡，並提供小額電子錢包、運動中心、繳費及搭乘機場捷運等優惠，功能持續擴充。



鄭文燦在臉書發文提到，柴可瑞拉很喜歡桃園市民卡，他邀請柴可瑞拉造訪台灣，在桃園舉辦交流活動，分享經驗給亞洲其他國家，屆時他將贈送柴可瑞拉一張

“榮譽市民卡”。



鄭文燦與柴可瑞拉對談時，還分享桃園以“空氣盒子”收集第一手空汙資訊、透過智慧教學應用達成“無限學習”目標的經驗。



其中，青埔特區是桃園智慧城市示範場域，規劃設置1800盞智慧路燈，包括環境監測、攝影機或其他物聯網裝置，用於交通、環境管理和安全監控。鄭文燦說，ICF團隊4月到桃園實地訪查時，將見到前述具體成果。



鄭文燦表示，留才是城市與國家發展重要目標，而智慧城市發展有賴年輕科技人才和新創產業投入。桃園透過提供創業資金、技術交流機會等資源，協助青年在桃園創業，將盡力促成各項交流，讓在地人才及智慧科技創新企業能接軌國際。



柴可瑞拉說，桃園的智慧城市經驗，包括支持青年創業，都是亞洲國家典範，希望桃園將經驗分享給其他國家，讓科技成為城市發展的有效工具，促使民主更進步。



智慧城市論壇為研究21世紀城市經濟及社會發展的非營利智庫，會員來自加拿大、美國、法國等40多個先進國家和地區，每年辦理全球智慧城市評比。桃園曾多次獲得ICF“智慧城市創辦人獎”、“全球21大智慧城市獎”，並已連3年躋身全球前7大智慧城市。