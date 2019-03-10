2021年，歐盟將結束對美國公民免簽

中評社北京3月10日電／美國公民前往歐盟旅行免簽的待遇將從2021年起成為歷史。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，歐盟3月8日宣布，從2021年起，美國公民前往歐洲申根區必須申請一種新型簽證，這種新型簽證名為歐洲旅行信息和授權系統（ETIAS）。目前，美國公民前往歐盟可以享受免簽停留90天的待遇。



《申根協定》由法國、德國、荷蘭、比利時和盧森堡於1985年6月在盧森堡小鎮申根簽署，旨在實現成員國之間人員和貨物自由往來、推動歐洲一體化進程。迄今申根區共有26國，包括22個歐盟成員國及瑞士、冰島、挪威、列支敦士登4個非歐盟成員國。



據CNN報道，歐盟表示，未來美國公民要申請ETIAS需提供有效護照、電子郵件地址以及信用卡或借記卡。歐盟表示，ETIAS簽證有效期為三年，允許美國公民多次進入申根地區。在ETIAS網站上，歐盟表示，歐盟“最近決定提高歐盟的安全水平，避免進一步的非法移民和恐怖主義問題”。



不過CNN報道指出，美國和歐盟委員會以及歐洲議會在保加利亞、克羅地亞、波蘭、羅馬尼亞和塞浦路斯五國的簽證問題上一直存在紛爭。目前，在歐盟國家中，只有上述五國公民在前往美國時需要申請簽證。2016年，歐盟委員會第一次發布報告，呼籲美國給予上述五國與其他23個歐盟國家一樣的免簽待遇，以換取美國公民前往申根地區的免簽待遇；歐盟規則要求其成員得到平等對待。這項報告當時指出，歐盟委員會希望等到特朗普上台後“推動全面簽證互惠”。最終，2018年6月，歐洲議會投票贊成歐盟委員會向美國公民發放簽證。



（澎湃新聞）