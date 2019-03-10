易綱：著力於利率市場化和供給側結構性改革

易綱回答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）中國人民銀行行長易綱10日上午出席十三屆全國人大二次會議記者會，就“金融改革與發展”相關問題回答中外記者提問。針對外媒關注的利率改革問題，易綱表示，未來將著力於利率市場化改革和供給側結構性改革。



以下是文字實錄：



路透社記者：在《政府工作報告》當中，李總理也提到了要盡可能幫助小微企業以及其他民企來克服融資難、融資貴的問題，另外也提到央行可能會對實際利率進行改革。能否介紹一下有關情況和措施，以及未來可能會成為基準利率的是什麼指標？謝謝。



易綱：我們也在學習克強總理的政府工作報告，剛才這位朋友提出了如何降低實際利率水平，還有運用準備金率和利率，來引導金融機構投放貸款支持實體經濟這樣一個非常重要的話題。我們首先看如何降低實際利率水平，簡單地說，實際利率等於名義利率減去通貨膨脹率。如果我們假定通貨膨脹率還比較穩定，我們先不討論通貨膨脹率，只討論如何降低名義利率。我們看去年貨幣政策的取向，實際上我們一直在降低無風險利率。無風險利率是名義利率當中一個比較重要的組成部分，比如說7天的回購利率，在過去一年多的時間里有明顯的降低。通常我們把十年期國債利率作為一個基準，在去年一年多，十年期國債利率下行了70多個基點，也就是說，從4%的水平，到現在差不多是3.15%的水平。這個無風險利率的下降，顯然有利於降低名義利率。克強總理在報告中說降低實際利率水平主要指的是小微企業、民營企業實際感受的融資成本比較高的問題。在小微企業和民營企業實際感受的融資成本，特別是貸款利率裡面，除了無風險利率，主要是風險溢價比較高造成的，所以這個貸款的實際利率還偏高，主要是怎麼解決風險溢價比較高的問題。



我給大家舉一個例子，我們去年大力支持了普惠金融口徑的小微企業貸款，貸款增長是非常高的。但是普惠金融口徑單戶授信在一千萬元以下的小微企業的貸款，不良率是在6.2%左右。人民銀行、銀保監會和其他有關部門的大樣本統計，這個口徑將近10萬億元的貸款，這個不良率是比較高的，不良率會反映在風險溢價上。所以我們要解決如何降低風險溢價的問題。要解決這個問題，主要是兩個途徑。第一個途徑是利率市場化改革。我們要通過改革來消除利率決定過程中的一些壟斷性因素，更加準確地進行風險定價，通過更充分的競爭，使得風險溢價降低。第二個途徑是供給側結構性改革。它可以提高信息的透明度，完善破產制度，提高法律執行效率，還有降低費率，這些供給側結構性改革都可以降低實際的交易成本，也會使得風險溢價降低。所以我們會非常努力地以改革來促進實際利率的降低。

