如何規範金融科技？央行：持續健全監管體系

新京報記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，中國人民銀行行長易綱與央行副行長陳雨露、副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝、副行長範一飛亮相北京梅地亞中心多功能廳，圍繞“金融改革與發展”答中外記者問。在被問及未來央行在加強金融科技的規範和管理方面有哪些考慮時，範一飛副行長給出了四個方面要點：



首先，加強金融科技應用，助力疏解民營小微企業融資難融資貴問題。針對銀企信息不對稱、風險識別不精准、融資成本高等痛點，探索利用神經網絡、移動互聯網等技術，優化信貸流程和客戶評價模型，降低信貸業務成本，提升信貸服務效率，推動融資審批更加自動化、產品營銷更加網絡化、風險識別更加智能化。



二是做好頂層信息基礎設施建設，提升金融惠民服務水平。針對信息系統多頭連接、資金流與信息流割裂等問題，運用人工智能、開發API等技術，推動金融與民生領域信息系統總對總互聯互通，實現金融在主要公共服務領域全覆蓋，助力“最多跑一次”改革，增加人民群眾的獲得感。



三是推動數據資源融合運用，增強金融服務實體經濟能力。針對實體經濟供需不足、群眾辦事難等問題，利用安全多方計算、標記化等技術，加強數據整合與深度運用，提升數據洞察能力，引導金融資源配置到金融發展的關鍵領域和薄弱環節，推動金融更好地服務實體經濟。



四是強化監管科技應用，提高金融風險甄別、防範和化解能力。針對金融風險隱蔽性高、傳染性強、傳播快等問題，建立了中國特色金融風險科技管理機制，研發基於機器學習、數據挖掘等技術的監管平台和工具，提升風險探視感知和計劃能力，增強金融監管的專業性、統一性和穿透性。



下一步，人民銀行將堅持寓監管於服務，以監管促發展，總結試點成功經驗，加快出台金融科技發展規劃，持續健全金融科技監管體系，推動金融科技在“守正、安全、普惠、開放”的道路上行穩致遠，不斷提升金融服務實體經濟能力，使科技創新成果更好地惠及民生。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 劉瓅澤）

