央行：加大力度解決小微企業融資問題

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，中國人民銀行行長易綱與央行副行長陳雨露、副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝、副行長範一飛亮相北京梅地亞中心多功能廳，圍繞“金融改革與發展”答中外記者問。在被問及今年將出台哪些政策來確保實現國有大型商業銀行的小微企業貸款要增長30%以上這一目標時，潘功勝給出了5個要點：



一是在貨幣政策方面，要加大這個逆周期的調節，保持流動性的合理充裕，同時堅持結構性的貨幣政策，引導金融機構加大支持。



二是完善普惠金融的服務體系，大銀行要轉變金融服務理念和金融機制，一些中小型銀行要專注於小微和三農，督導內部資源配置和安排，加大盡職免責的落實力度，同時提高金融科技的服務水平，提升了客戶的獲取能力，風險防控能力和信貸的投放能力。



第三，繼續發揮幾加台的合力，包括金融方面的政策和財稅方面的政策。



四是發揮多層次資本市場的作用，包括繼續用好債券市場，發揮債券市場融資工具的支持作用，支持優秀的企業加大債券融資規模，同時發展多層次的資本市場。



五是要優化金融生態環境。



潘功勝同時表示，在支持小微企業和民營企業過程當中，要堅持市場規律，精准支持，選擇那些符合國家產業發展方向、主業相對集中的實體經濟、技術先進產品有市場而暫時遇到困難的民營企業進行重點的支持。防止盲目的支持，突擊放貸，增加未來金融風險的防控。對於民營企業和小微企業融資難和融資貴的問題，尤其是小微企業融資難和融資貴的問題，它是一個長期和綜合性的問題，需要各個方面的共同努力，需要我們常抓不懈，久久為功。



（中評社報道組：張爽 徐夢溪 張心怡 林艶 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

