易綱回應中美磋商中人民幣匯率共識問題

聯合早報記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）中國人民銀行行長易綱10日上午在十三屆全國人大二次會議記者會上回答記者提問時表示，中美雙方在匯率形成機制的討論中和對中國未來市場方向和市場建設過程中，共識會越來越多，信心會越來越足。



以下是問答實錄：



新加坡聯合早報：易行長，想再問多一個關於匯率的問題。剛才你也談到中美在最新一輪的貿易磋商當中討論了很多關於匯率的問題，想問一下中國有沒有在匯率問題上，在貿易磋商當中作出任何的讓步？



易綱：我覺得我們的討論是非常有意義的，而且中國的匯率形成機制符合我們在G20和所有其他重要國際場合上的承諾。這些年來，匯率形成機制在朝著市場方向改革和不斷完善方面邁出了實質性的步伐。所以，當我和我的美國同事在討論這些問題時，我在前面給你舉出了一些討論的重要領域和內容。我們認為，中國的匯率形成機制是市場決定的，在這方面，市場的感覺、企業的感覺越來越清晰，而且人民幣是朝著一個可自由使用貨幣的方向在發展的。我們的貨幣形成機制實際上也是跟資本項目的可兌換和跨境風險防範聯繫在一起的。比如說我們的老百姓將來用匯會越來越方便，出國留學、出國旅遊，用匯會越來越方便。我們的企業在做貿易時，貿易結算、進口出口會越來越方便，我們進口和出口的核銷完全都取消了。比如在投資方面，ODI和FDI會越來越方便。再進一步，就是我們金融市場的開放，中國的股市、債市和其他金融市場都逐步要向全世界開放。再往前走一步，就是我們的衍生產品和對衝工具將來也會越來越完善。如果你考慮所有這些的話，你會感到，我們在匯率形成機制的討論中和對中國未來市場方向和市場建設過程中，我們的共識會越來越多，信心會越來越足。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 劉瓅澤）

