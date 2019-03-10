柏林國際旅遊交易會關注過度旅遊等問題

中評社北京3月10日電／2019柏林國際旅遊交易會10日閉幕。在本屆交易會上，參展商和行業專家聚焦過度旅遊、旅遊生態保護與可持續發展以及近年來快速發展的醫療旅遊、游輪游等行業趨勢。



2018年全世界跨境旅遊共計14億人次，比上一年增長5.5%，創歷史最高紀錄。隨著跨境旅遊人數逐年攀升，過度旅遊日益成為困擾旅遊業界的問題。



過度旅遊是指某一個熱門旅遊目的地或景點接待遊客數量過多，導致當地環境、歷史遺跡遭破壞以及居民生活質量下降。



在與本屆旅遊交易會同時舉行的論壇上，德國旅遊咨詢公司IPK國際發布了有關過度旅遊的問卷調查報告。



針對IPK國際提出的問題“是否覺得上次出行的目的地太過擁擠？”全球28%的受訪者給出肯定的答案。其中12%的遊客認為景點擁擠破壞了假日體驗，因而不會再故地重游。年輕人對過度旅遊尤其敏感，34歲以下的受訪者中認為自己受到景點擁擠影響的占17%，在55歲以上年齡段遊客中抱怨景點擁擠的占5%。



IPK國際還對全球受過度旅遊影響最嚴重的城市進行了排名，前三名為西安、北京和墨西哥城，這三個城市每三名遊客中就有一名表示受到過度旅遊的影響。



與會者討論的過度旅遊應對措施包括，通過數字技術和智能手機疏導客流、提高景點門票價格、開發二三線景點等。而提高價格門檻已經成為趨勢。據悉，意大利威尼斯將於5月起收取3歐元進城費，盧旺達參觀瀕危物種山地大猩猩一小時門票漲至1300歐元（約合9800元人民幣）。



近年來醫療旅遊市場蓬勃發展，醫療旅遊成為許多地區重要的經濟增長引擎。根據一份VISA公司和牛津經濟咨詢社的聯合報告，全球醫療旅遊產業估值為500億美元，在未來十年內還將以每年25%的增速發展。