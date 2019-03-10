範一飛：繼續推動移動支付廣覆蓋

中國國際廣播電台記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，央行副行長範一飛在十三屆全國人大二次會議的記者會上表示，將繼續推動移動支付在衣食住行多領域廣覆蓋，將交通領域作為重點建設場景來抓，以移動支付助力交通領域降低社會成本，保障資金安全，提升出行體驗。他表示，各個地方的人民銀行都可以結合實際，在其他領域，如像醫療健康、高校園區等，再選擇兩到三個便民場景加快建設。



以下為文字實錄：



中央廣播電視總台國廣記者：我的問題是關於移動支付的。在去年11月的時候，李克強總理在一次國際會議上曾經提到，移動支付絕大多數的受益者是小企業和個人。我們也注意到，去年央行在全國很多城市推廣了一些移動支付的便民應用。我想請問，具體的情況是怎麼樣的，下一步還有什麼計劃？另外，我們還想知道，在全國絕大多數農村地區，這樣的應用會不會得到推廣？謝謝。



範一飛：人民銀行協調了商業銀行、中國銀聯等各方，從2017年開始在全國推行了移動支付便民工程。2018年，這個便民工程服務範圍進一步擴大到全國100個主要城市，並且取得重大突破。通過便民工程，銀行業統一的APP“雲閃付”初步建成，移動支付產品體系更趨多樣化，現在已經覆蓋公交、地鐵、菜市場、超市等十大便民場景，應用規模大幅增長，人民群眾的支付服務需求得到較好的滿足。2018年，商業銀行共辦理移動支付業務605.3億筆，金額達到277.4萬億元，分別比上年增長了61.2%和36.7%。同時，港澳版的“雲閃付”也已經順利地推出，有效滿足了粵港澳大灣區建設的需求。



下一步，人民銀行將圍繞服務民生改善，持續優化支付服務供給結構、提高支付服務供給水平，更好地滿足人民群眾對安全、便捷支付的需求。首先，就是100個示範城市。今年，我們要把便民工程擴大到全國範圍，包括縣域及以下地區，來推動城鄉支付服務融合發展，加快農村支付服務環境建設提檔升級，更好地服務農村經濟社會發展。同時，要繼續穩妥推進粵港澳大灣區跨境支付的便利化措施，既順應大灣區消費者的現實金融服務需求，又為移動支付跨境使用積累經驗。

