潘功勝：我國國際收支仍會呈現自主平衡狀態

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心今天上午舉行記者會，中國人民銀行行長易綱，副行長陳雨露，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，副行長範一飛就“金融改革與發展”相關問題答中外記者問。



關於國際收支波動相關問題，潘功勝表示，2018年，我國整體國際收支是自主平衡的，但是在國際收支結構方面，發生了一些特征性變化。



他介紹，首先，在經常賬戶方面，觀察一個國家國際收支結構變化，要拉長一個時間段。在過去十年，我國經常賬戶更加的平衡。2007年，我國經常賬戶順差占GDP比重是9.9%，2018年，我國經常賬戶順差占GDP比重大概是0.4%左右。所以，從一個長周期來看，經常賬戶更加趨平衡是我國國內經濟再平衡的結果，是我國經濟結構優化的客觀反映，是經濟轉型發展進入的一個必然階段，同時也是我國居民收入提高、財富增長的一個必然結果。



綜合分析，我國收支結構在未來仍然會呈現一個基本平衡的狀態。另外，人民銀行、外匯局將不斷推動匯率形成機制改革，保持人民幣匯率彈性，發揮人民幣匯率在調節國際收支之中的作用。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

