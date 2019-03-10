歐洲議會議長：英國延期脫歐需提供理由

中評社北京3月10日電／據外媒報道，日前，歐洲議會議長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，英國“脫歐”最多只能再拖幾個星期。塔亞尼表示，若英國想推遲“脫歐”，最多拖到7月初，趕在新當選的歐洲議會召開會議之前。



塔亞尼強調：“無論如何，英國人必須給我們一個延期的理由，例如他們希望利用這段時間進行新的選舉或新的公投。”他說，英國人決定離開歐盟，“這是他們的問題，不是我們的問題。”



據報道，塔亞尼表示：“對北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊界，我們需要一個靈活的解決方案”。據悉，北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊界始終是英國“脫歐”談判的焦點。塔亞尼說，現在關鍵的問題是，“要避免‘無協議脫歐’造成混亂這個最大的錯誤”“否則對英國經濟來說是一場災難，對我們也有害無利。”同時，塔亞尼拒絕修改“脫歐”協議。



鑒於引起爭議的北愛爾蘭邊界解決方案，歐盟首席談判代表巴尼耶8日建議，英國不再繼續留在歐盟關稅同盟。巴尼耶表示，歐盟給予倫敦“單方退出的選擇自由”。但是為了防範硬邊界，必須保留北愛爾蘭邊境“保障協議”（backstop agreement）中的其它條款。



歐盟首席談判代表巴尼耶因此又轉回到舊的歐盟提案。英國“脫歐”部長巴克萊（Stephen Barclay）對此提出批評。他在社交網站“推特”上寫道，在“脫歐”期限臨近之際，“不是再老調重彈的時候”。現在需要的是取得“一個對雙方都合適的平衡的解決方案”。



英國首相梅也對巴尼耶的提議表示反對。保守黨領袖劉易斯表示，巴尼耶的提議將使北愛爾蘭獲得特殊地位，因此破壞英國的統一。“我們不會達成危及英國統一的協議。”



英國下議院以大多數反對票拒絕了1月份英國與歐盟談判達成的“脫歐”協議。梅希望3月12日在議會對該協議重新進行表決，但是現在距離3月29日英國“脫歐”的期只剩下2周時間。



據報道，若英國“脫歐”協議再遭拒絕，議員將就3月29日“無協議脫歐”表決。若“無協議脫歐”也被拒絕，議員將在3月14日就請求歐盟推遲英國“脫歐”期限做出決定。



（中新網）