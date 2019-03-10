潘功勝：繼續穩妥推進債券市場的對外開放

上海證券報記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心10日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行“金融改革與發展”記者會，邀請中國人民銀行行長易綱，副行長陳雨露，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，副行長範一飛回答中外記者提問。就債券市場的發展，潘功勝表示，有一些債市違約屬正常現象 有利於打破剛性兌付。他還表示，總體來說，我國債券市場對外開放步伐很快，但總體水平不高，未來的潛力還是比較大的。



以下是文字實錄：



上海證券報記者：觀察中國債券市場的發展，去年有兩個方面的特征十分明顯，一個是債券市場對外開放進展很快，另一個是債券市場違約現象增加較多。請問，您如何看待2019年債券市場的發展？



潘功勝：近年來，中國債券市場發展速度很快，在服務實體經濟、提高直接融資比重、支持供給側結構性改革方面，發揮了非常重要的作用。到去年年末，我國債券市場總的餘額是86萬億，在全球債券市場規模中排在第三位。去年，公司信用類債券占整個社會融資規模的比重是13%，成為企業僅次於信貸市場的第二大融資渠道。在過去兩年中，我國債券市場有兩個明顯的特征，一是關於中國債券市場的對外開放，這方面的步伐是比較快的。我們為了方便境外投資者在中國市場發行熊貓債和境外投資者投資交易中國的債券，完善了多項政策安排，包括投資渠道、稅收、會計制度、資金匯兌、風險對衝等。



彭博已經宣布， 在下個月1號要把中國的債券市場納入彭博的綜合債券指數，其他一些債券指數的供應商也在積極評估，像富時羅素公司。目前，熊貓債發行了大概2000多億，境外投資者投資中國債券市場的總量大概是1.8萬億，去年一年差不多增加了將近6000億。



總體來說，我國債券市場對外開放步伐很快，但總體水平不高，未來的潛力還是比較大的。正如我剛才講的，境外投資者持有中國的債券大概占比只有2.3%左右。

