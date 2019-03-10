央行：讓市場征信服務的輪子越來越強

中國人民銀行副行長陳雨露（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，中國人民銀行行長央行副行長亮相北京梅地亞中心多功能廳，圍繞“金融改革與發展”答中外記者問。



陳雨露表示，目前中國的征信體系是“政府＋市場”雙輪驅動的發展模式，政府這只手主要是人民銀行的征信中心負責的國家信用、信息基礎數據庫，已經接入了3500多家銀行和其他金融機構的信用信息數據，9.9億自然人的信用信息和2600多萬戶的企業和其他法人組織的信用信息。目前每天有555萬人次查詢征信中心系統的個人信用報告，30萬人次企業信用報告，這是政府這只手在發揮重要的作用。



在市場這只手方面，陳雨露表示，目前在市場上有125家企業征信機構，97家信用評級機構，這些機構80%以上是民營資本投資興辦的。從2017年以來，為了滿足互聯網金融領域的信息共享的需求，還有個人征信的有效供給，人民銀行批准了國家首個市場化的個人征信機構，即百行征信有限公司，它的股東發起人全部都是民營資本。經過一年多的籌備，目前百行征信已經簽約接入了600多家機構的信用信息。



陳雨露透露，百行征信已經在今年1月正式推出了個人信用報告等三項征信服務產品，實現了良好的開局。8家主發起機構和互聯網金融協會的會員們不僅積極的參與公司的決策，積極的配合數據庫的建設，同時也對未來征信產品怎麼能夠實現高質量的發展不斷的提出新的建議。



“我們希望包括百行征信在內的市場化的征信機構，能夠在創新能力、競爭能力方面快速提升，讓市場征信服務的輪子能夠越來越強、越來越大。”陳雨露表示。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）

