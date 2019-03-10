央行：已完成對資產管理產品統計的全覆蓋

中國人民銀行副行長陳雨露（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日上午，中國人民銀行行長易綱與央行副行長陳雨露、副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝、副行長範一飛亮相北京梅地亞中心多功能廳，圍繞“金融改革與發展”答中外記者問。在回答金融業綜合統計工作的進展情況和下一步工作重點時，央行副行長陳雨露表示，金融業綜合統計，實際上主要解決的是宏觀金融決策的信息不對稱問題，它要求把所有的金融機構，所有的金融活動，所有我們國家的金融基礎設施都要統計在內，為防範化解系統性金融風險、更好服務服務實體經濟、推動金融體制改革提供數據和信息的充分支持。



據陳雨露介紹，央行在金融業綜合統計工作上主要做了三大項工作。



第一項，是完成了資產管理產品統計的全覆蓋，現在央行已經能夠按月來統計資產管理產品，已經全面摸清，並且能夠動態地監測影子銀行裡面極其複雜的資產管理產品的情況。我們國家資產管理產品目前的總量、結構，對實體經濟支持的力度，包括產品之間的相互嵌套的關係，還有風險狀況都能夠基本上有一個家底，這個摸清楚了對於在金融關鍵領域打好防範化解風險攻堅戰是一個很大的支持。



第二項，是更加完整的測算宏觀杠杆率。現在宏觀杠杆率的總體水平的測算，應當說也越來越科學。央行還推動了宏觀杠杆率還要反應它的結構，不同的經濟部門，政府、企業、居民部門，它的結構性特征，包括不同的金融工具的杠杆水平，包括不同地區，把他們都統計出來，更好的反應出來，讓我們的結構性去杠杆有據可依。



第三項，是央行服務國家戰略，強化金融專項的統計。比方說，金融精准扶貧貸款的統計、綠色金融的統計，還有普惠金融的統計等。下一步，央行重點做好的工作，是想在系統重要性金融機構、金融控股公司統計上，取得新的進展和新的突破。以此來盡早構建起我們國家的國家金融基礎數據庫，為我們整個金融基礎設施的高質量發展來做出貢獻。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：徐明灼）