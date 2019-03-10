特朗普：美中協議若簽成　美股將漲翻天

中評社香港3月10日電／美國總統特朗普表示，若他與中國敲定貿易協議，美股將“漲翻天”；特朗普首席經濟顧問柯德洛也說，2週前最新一輪面對面談判結束後，美中官員持續視訊與電話協商，且有進展。



彭博報道，特朗普離開白宮前往阿拉巴馬州視察龍捲風風災前告訴媒體：“一旦這些貿易協議能敲定－若能簽得成的話，我們正與中國努力中，不妨拭目以待。我想你們會看到股市漲翻天。”



不過國家經濟會議（NEC）主席柯德洛接受彭博電視訪問時表示，美國想與中國簽一份好的協議，而非急就章，“快快達成的協議不過就是激勵股市，這我難以苟同”。



柯德洛另接受美國財經媒體CNBC節目的訪問，他在節目裡提到，特朗普的關稅戰讓中國經濟大傷，利於美國與中方的貿易談判。



柯德洛說：“我們讓他們別無選擇，另一方面，我們也想達成一份好的協議，讓兩國都能受惠。” 他指出一份中國前晚剛出爐的經濟數據，顯示以美元計價的出口，中國在上月較去年同期掉了20.7%，遠大於預期。



柯德洛趁雙方都有意終止貿易戰之際說：“我們已讓他們元氣大傷。我們現仍透過電話與視訊協商中。”他並表示，這2週以來，文書進展非常多，這也是為何特朗普對達成協議抱持樂觀；但柯德洛強調，他不願對雙方何時能敲定協議訂出時間表。



特朗普對媒體表示美國會與中國簽一份好的協議，否則寧可不簽。柯德洛表示特朗普並非隨便說說，“他是很認真的，若我們沒法為美國簽出一份好的協議…最後也真的沒談出好協議的話，你們先前也都看到越南核子談判（川金二會）的最後下場。”



“紐約時報”先前引述知情談判人士指出，美中達成協議的最大障礙仍在於如何落實。美國提出要保有提高關稅的權力，如果中國違反協議，美國仍會實施制裁，但中國不得報復。中方批評這種要求侵犯中國主權。



另一爭執點則是雙方已加徵的關稅如何取消。美方提出會視中國的結構性改革情況來考慮取消關稅，但中方官員主張達成協議就應立取消。