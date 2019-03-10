朱明春：報告國資“家底”工作已在全國鋪開

中國日報記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日下午，全國人大常委會預算工作委員會副主任朱明春在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上回答有關國有資產管理的監督工作時表示，建立國務院向全國人大常委會報告國有資產管理情況制度是黨中央加強人大國有資產監督職能的一項重要舉措。去年是全國人大貫徹這一決策、建立這項制度的開局之年，在全國人大及各方面共同努力下，第一，在全國鋪開了這項工作。截止到目前，全國31個省市自治區全部都建立了相關的報告制度，並且開展了報告工作。第二，全國人大常委會在去年10月份常委會會議上聽取和審議了國務院關於國有資產管理情況的綜合報告和關於金融企業國有資產的專項報告。這是建國以來首次報了一個全口徑的明白賬。綜合報告重在反映全面情況，專項報告更多聚焦金融企業國有資產的突出問題，這種綜合報告和專項報告結合的模式，在全國人大常委會層面是率先進行的，全國也是按照這種方式進行。



從工作的實際情況看，朱明春表示，國家的國有資產數量非常大，情況很複雜，類別也很多，要交出這麼一本賬確實不容易。綜合報告基本上覆蓋了企業國有資產包括金融類和非金融類的，也覆蓋了行政事業性單位的資產和自然資源。由於國有資產類別不同，有的是以價值量計算，像自然資源只能以實物量來報，企業會計和行政事業單位的會計、政府會計標準也不一樣，這些數字不能簡單的加總。我們做這項工作出發點就是要向全國人大常委會報告出明白賬，做到賬實相符、賬賬相符、有賬可查。這項工作是黨中央加強人大國有資產監督職能的重要決策部署，是加強國有資產管理和治理的重要基礎性工作，對於管好、用好國有資產，更好的造福人民，使得國有資產更好的安全有效運行是非常重要的。因為最好的監督就是要公開、透明，要依法進行報告、依法公開，讓人民能夠監督。



朱明春表示，通過常委會去年一年來的開局性的工作，工作取得的積極成效主要體現在兩個方面：一是把全口徑、全覆蓋的賬報出來，曬出了我們的家底，使國有資產在陽光下運行。二是摸清了問題，形成了共識、增強了責任。通過開展監督調研工作，也通過督促國務院有關方面加強對國有資產家底的排查，我們現在主要的問題就是國有資產的底數掌握的還是不夠清晰和準確。另外，布局管理和監督方面還不夠規範和合理。國有資產還不同程度的存在著運行低效，甚至還有流失的問題。通過常委會的審議，大家對問題形成了共識，對於改革也增強了動力，增強了責任。



朱明春指出，下一步，我們這項工作要達到黨中央提出的全面規範、公開透明、監督有力的目標，還需要不斷地進行努力，第一項工作是要進一步抓整改環節，10月份已經聽取和審議了國務院關於國有資產的綜合報告，也包括金融國有資產的專項報告，常委會對金融國有資產也進行了專題調研並且向大會提交了調研報告，這個報告對金融國有資產的功能、定位、布局，金融國有企業如何更好地加強防範金融風險、服務實體經濟，更好地深化國有資本治理結構等等都提出了很好的意見和建議，也指出了很多的問題。所以，我們下一步就是抓整改，落實常委會在審議意見中提出的要求和問題，認真的梳理、督促國務院部門進行整改。

