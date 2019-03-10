談義務教育　吳恒：鄉村最好的房子就是學校

教育電視台記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）3月10日下午，十三屆全國人大二次會議新聞中心於梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員吳恒等就“人大監督工作”相關問題答記者問。就推進城鄉義務教育的問題，吳恒表示，現在到廣大的鄉村去看看，最好的房子就是學校。我們還可以看到哪裡有國旗升起的地方，那裡就一定有學校。但義務教育的發展也存在一些新的問題或挑戰，抓緊對國務院專項報告審議以後的意見所提出的整改意見進行跟蹤、調研、督促措施落實到位。我們義務教育的城鄉一體化均衡發展，明天一定會比今天更好。



以下是問答實錄：



中國教育電視台、中國教育網絡電視台記者：“去年全國人大常委會聽取和審議了國務院關於推進城鄉義務教育一體化發展，提高農村義務教育水平工作情況的報告。請問在推進城鄉義務教育階段發展和提高農村義務教育水平方面，目前存在的主要問題有哪些？有什麼好的解決辦法嗎？”



吳恒：“義務教育是個人成長、家庭幸福、民族振興、國家發展的大事，也是黨中央高度關注的大事。今天，我們國家的義務教育已經發生了翻天覆地的變化。可以這麼說，我們現在到廣大的鄉村去看看，最好的房子就是學校。我們還可以看到哪裡有國旗升起的地方，那裡就一定有學校，或者一定是學校。另一方面，隨著社會主義市場經濟的推進、城鎮化的推進以及農民收入的增加，新農村建設、鄉村振興，確實也對義務教育的發展帶來了一些新的問題或者挑戰。現在所看到比較多的，也是媒體朋友經常報道的，一個是擠，一個是弱。就是說義務教育階段的初中和小學，農村比較弱，城鎮比較擠。城鎮的小學和初中出現大班額。農村有一些學校學生的人數則比較少，教學力量也比較弱。”



“黨中央就明確提出要加快推進和解決城鄉教育一體化。就是在縣域範圍之內，位於城鎮的中小學和位於農村的中小學的發展應該有相同的要求和同樣發展的水平。2018年全國人大常委會在把義務教育作為監督事項的時候，將進展情況作為監督事項，主題就是關於推進義務教育城鄉一體化。”



“我們委員會按照常委會工作的安排，在常委會聽取國務院專項報告之前，從去年5月份到6月份密集安排了三個方面的城鄉義務教育發展情況的調研，分別到了遼寧、重慶、貴州，就義務教育發展、城鄉義務教育一體化開展了深度調研。”



“通過調研，我們感覺到有這樣幾個方面的問題擺在當前城鄉義務教育一體化面前。一個是農村學校的基礎設施建設問題，也就是我們講的兩類學校，一是寄宿制學校，一是小規模學校，農村在校生的人數比較少，比如說少於50人的小規模學校。這兩類學校的建設在一些地方還有一些不盡人意。第二就是教師隊伍，對鄉村教師隊伍，雖然國家有很多的政策，做了很大的投入，但是也還存在著許多短板，或者說存在著許多不足。”



“還有就是在投入方面，有一些地方政府的職責還沒有完全到位。義務教育法明確規定，義務教育是以縣為主的，縣、市包括省各級人民政府對轄區內的義務教育都有投入。通過調研看到義務教育在農村的短板、農村義務教育的短板，在於教師隊伍。他們的待遇比較低。他們應有的職稱或者職務的晉升，還有一些不盡人意。第三，鄉村教師生活的條件比起城鎮教師來差很多。”



“我給大家舉一個例子，我和一些鄉村教師座談的時候，一位鄉村教師很感慨地對我說，他很羨慕城裡面的老師能夠通過網絡跟家長進行互動，包括給家長布置作業，使得家庭教育跟學校教育能夠很好地有機融合。他說我們這個地方網絡沒有達到，他也很苦悶，沒有辦法把家庭教育和學校教育有機地融合。應該說，這一位老師反映的情況是我們農村義務教育所面臨的現實。”



“下一步措施，第一，我們將按照常委會領導的要求，抓緊對國務院專項報告審議以後的意見所提出的整改意見進行跟蹤、調研、督促措施落實到位。比如說對於兩類學校的建設，比如說對於教師隊伍素質的提升，比如說對於縣域範圍內教師交流力度的實施等。相信通過各級政府的進一步提高認識，通過我們進一步的督察，我們義務教育的城鄉一體化均衡發展，明天一定會比今天更好。”



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 劉瓅澤）

