朱明春：人大預算審查監督重點發生變化

中國青年報中青在線中國青年網記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）10日下午，全國人大常委會預算工作委員會副主任朱明春在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上回答記者提問。他表示，今年對政府預算審查工作，一是聽取預算執行情況的報告；二是加大對預算執行過程的監督；三是加強對重點領域財政資金的專項監督；四是進一步加強對審計查出問題整改情況的跟蹤監督；從而形成了一個全鏈條、全過程的監管。



以下是問答實錄：



中國青年報中青在線中國青年網記者：去年，黨中央出台了《關於人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》，請問這項改革意味著什麼？另外，全國人大做了哪些工作，還有哪些新舉措？



朱明春：人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展，是黨中央加強人大預決算審查監督的一項重要決策部署。實施這項改革的重要意義，聽起來可能很專業，實際我給你一解釋就比較清楚了。過去人大預算審查監督的重點更多體現在赤字規模和預算收支平衡狀態上，也就是說關注更多的是錢夠不夠花，別把“錢袋子”花超了。現在黨中央要求審查監督重點向支出預算和政策拓展，就是要更多的關注錢是怎麼花的，怎麼能夠花的更好、更有效。這就是你說的意味著什麼。我想強調最核心、最關鍵的一點，這項重要改革是黨中央對人大加強預決算審查監督工作提出的新的要求，是在新時代更好發揮財政資金作用，確保推進高質量發展和解決經濟社會主要矛盾，對人大及其常委會的監督工作提出的新的要求，是非常有意義的。從全國人大去年一年的工作來看，貫徹落實這項重要改革舉措，我把它歸納為四個方面。



第一，對標黨中央的決策部署，把黨中央的決策部署落實到預算中去。預算審查監督的重點向支出預算和政策拓展，主要的依據就是黨中央的決策部署。比如像去年中央經濟工作會議提出，積極財政政策要加力提效，要實施更大規模的減稅降費，要實質性的降低增值稅率。我們在具體審查的過程中，特別是在前期與國務院有關部門的溝通中，人大常委會預算工委也好，財經委也好，反覆與國務院有關部門溝通，督促落實黨中央決策精神，把大規模減稅降費的方案做實、做明，向全國人大提交。所以，我們就是要對標黨中央的決策特別是要貫徹新發展理念，推動實施高質量發展戰略，深化供給側結構性改革，全力支持打好三大攻堅戰，堅持以人民為中心的發展思想，確保民生重點支出，要堅守好社會保障的底線等等。這些都是我們在預算審查的過程中非常關注和要重點做好的工作。

