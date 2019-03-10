為何選擇醫療資金進行專題詢問？朱明春回應

中新社記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）“請問為什麼選擇醫療資金作為專項工作報告內容並且開展專題詢問？”10日下午，在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的“人大監督工作”記者會上，有記者注意到財政資金的分配和使用情況聽取國務院專項工作報告已經成為全國人大常委會監督工作的固定動作，去年12月，全國人大常委會第七次會議聽取和審議了國務院關於財政醫療衛生資金分配和使用情況的報告並開展專題詢問。



對此，全國人大常委會預算工作委員會副主任朱明春表示，選擇醫療領域，因為它是一個非常重要的民生領域。這些年來，財政在醫療衛生這個領域的投入總的來說還是增長比較快的，到2018年我注意到這一次報出來的預算執行數約是15700億，連續最近五六年年增長11%多一些，占一般公共預算支出的比重7%以上。財政資金在促進醫療衛生體制改革，推動醫療衛生事業建設等方面應該說發揮了非常重要的作用，也取得了一些成績，有很大的進步。



同時，朱明春指出，總的來看，我們國家財政醫療衛生資金的投入力度和所占的比重如果橫向來比較的話，在國際上來說，我們還是有一定的差距。反映到實際生活中，人民群眾對解決看病難、看病貴這個問題，總的感覺還是不夠到位。特別是在去年調研中注意到像公立醫院向公益性回歸，需要財政給予支撐。我們基層醫療能力建設特別是中西部基層的這一塊還是一個薄弱環節。



而對於疾病防控，比如在傳染病防治的投入就是如何以預防為主和向治未病轉變，因為這樣能夠花小錢辦大事。朱明春表示，我們注意到這些方面還是有很多的短板。同時財政在投入的保障機制、資金的分配使用方式以及預算管理特別是財政資金的績效上，還是有很大的提升空間。我們去年和財經委、教科文衛委一起開展了這項專題調研，並且向常委會提交了調研報告，對這一方面的工作也提出了一些重要的意見和建議。它的目標就是有的常委會組成人員提到的，寓支持於監督之中，促進國務院有關部門把這項工作做得更好。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 劉瓅澤）