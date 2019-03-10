馬英九批蔡政府能源政策：蠻橫傲慢踐踏民意

中評社台北3月10日電／馬英九今天表示，台灣最新民意已否定“2025全面廢核”，但蔡政府仍提出違反公投結果的能源政策，這種踐踏民意、蠻橫傲慢的態度，應該嚴厲譴責。



馬英九說， 去年“以核養綠”公投以589萬多票同意通過，最新民意已否定“2025全面廢核”能源政策，但“經濟部”新公告的能源配比，燃氣占50%、綠能20%、燃煤降至27%，剩下的3%由核能、燃油、抽蓄水力各占1%，無視於公投結果，違背綠核併存、以核養綠的理念。



據中央社報道，馬英九指出，好的能源須符合“夠”（充分供應）、“穩”（供電穩定）、“廉”（價格合理）、“潔”（排碳很少）等條件，台灣缺乏自有能源，不該輕言放棄任一發電選項，應找出最適合現狀的能源配比。



馬英九基金會、長風基金會今天舉行2019民間能源會議，馬英九、前“行政院長”江宜樺、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義等人出席，並邀請香港城市大學校長郭位以“數據解析全球能源發展趨勢”為題發表專題演講。



馬英九是在致詞時做以上表示，他說，蔡政府能源政策最大問題，是太早、太快推動廢核及綠能，導致綠能發展無法配合廢核時程。



江宜樺致詞時表示，如果人民連署通過的公投，政府也可以置之不理，恐怕只剩下最後一個方法，就是用民主的選票來改變現狀。



郭位在專題演講表示，台灣發電86%來自火力發電、核能9.4%、太陽能2.9%，水力1.05%、風力0.61%、而生質能源幾乎沒有，再生能源的角色非常弱，台灣沒有資格、也沒有條件廢核，核電是台灣能源發展的要素。



郭位指出，要達成非核家園目標，最樂觀的估計火力發電比例須達80%、非火力占20%，但若經濟成長率達2%，6到10年內能源消耗將增加15%到20%，台灣再生能源受限於地理環境，所以發電量是固定的，面對經濟成長，再生能源發電占比就會自動降低。