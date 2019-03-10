台南選情緊繃　男子滋事對藍綠噴漆丟雞蛋

郭國文競選總部10日凌晨遭噴漆、丟雞蛋。（中評社） 中評社台南3月10日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選藍綠選情緊繃。各有政黨造勢活動，但從9日至10日連續發生蛋襲造勢活動、競選總部的事件，涉案者已被警方移送法辦。民進黨台南市長黃偉哲10日受訪呼籲，選舉是一時的，3月16日“立委”補選後馬上又有大選、“立委”的政黨初選作業，希望不要再有差錯、擦槍走火的事。



“韓流”9日在台南大發威，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在台南佳里為黨“立委”候選人謝龍介助選的大型造勢活動，吸引超過2萬人，活動結束前卻發生一名蔡姓男子向講台連續丟擲雞蛋的狀況，雖無人受傷，但蔡男當場被壓制，被警方帶回，但蔡男卻在10日凌晨，又跑到綠營滋事。



根據台南市警方表示，民進黨市議員林志展、“立委”補選候選人郭國文位於善化的服務處與競選總部，10日凌晨1時許、2時許，分別遭到該蔡姓男子噴紅漆“藍綠退散，政客滾蛋”、“灰色起義，藍綠退散”並丟擲雞蛋。



警方指出，蔡姓男子再犯案後主動到警局投案，坦言係為呼籲終止政黨惡鬥、團結台灣人民、勞資雙方共和、厭惡經濟停滯不前，才會前往政治人物服務處噴漆，目的是要使讓藍綠候選人無法當選，讓藍綠無法再執政。



蔡男連續兩天向藍綠陣營滋事的行為，國、民兩黨參選人都不提出告訴，但警方還是依社維法、違反選舉罷免法等罪名移送地檢署續行偵辨。



黃偉哲10日受訪表示，選舉很快就要過去，各方把握做最後衝刺。選舉是一時的，圍繞在選舉周邊的煙霧，九合一選舉時，也有很多假議題、人身攻擊，其實選舉完就過去了；這次補選，全台只有四個選區，希望選民冷靜、理性，共同維護秩序與治安，選舉的激情不要再延後的選後。



黃偉哲表示，無論誰當選，都要好好為民服務，選民也扮演監督的責任。補選之後是各政黨的初選作業，大選、“立委”，希望不要有差錯、插曲，不要發生一些擦槍走火的事。