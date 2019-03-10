中評鏡頭：台南麻豆柚園婚禮　官員觀禮催生

台南麻豆10日舉辦一場別開生面的柚園婚禮，徐國勇（右）、黃偉哲（中左）受邀觀禮。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月10日電（記者 趙家麟）以文旦知名的台南麻豆，10日舉辦一場別開生面、充滿花香的柚園婚禮，一對新人搭文旦搬運車當成的禮車進到文旦園會場，“內政部長”徐國勇、台南市長黃偉哲頭戴柚花花環，見證了這場充滿的柚花香的婚禮。



台南市麻豆區農會今天在文旦園安排另類婚禮，正好搭配搭配正登場的麻豆柚花季系列活動，上午在麻豆廖添登園主“好廖果園”舉行“柚園婚禮佑圓滿”；新郎蔡宗融來自高雄，因主動熱心幫忙採收柚子，來到麻豆認識了新娘子謝曉晴，柚子結緣的幸福種子悄悄萌芽。



台南麻豆以盛產文旦（柚子）知名，台南“立委”補選，拓展麻豆文旦外銷也成了焦點話題。目前正值麻豆文旦的花季，也是當地除了中秋文旦產季之外，3、4月間，麻豆滿城飄散著柚花香，是地方重要的農業觀光行消活動期。



台南麻豆文旦的柚花季10日揭幕，同時在一處文旦園裡舉辦一場“柚園婚禮佑圓滿”的特殊婚禮。新人搭了農用搬車進入會場，花童灑的是文旦的柚花。



除了新人雙方親友外，“內政部長”徐國勇、台南市長黃偉哲及地方農會代表都受到觀禮。徐、黃二人頭戴柚花花環祝福新人，還串場當起了模特兒，為麻豆文旦及各種加工品代言。



徐國勇為新人致詞，妙語如珠。他鼓勵新人要多多生育，“‘“國安”’問題就靠這對新人了！”他建議這對佳偶蜜月旅行，先到基隆暖暖，相互暖暖，再去彰化爬大肚山，最好生三胎，緩解台灣少子化的現象。