國際社會積極評價中國脫貧攻堅成就與經驗

中評社北京3月10日電／綜合新華社駐外記者報道：今年政府工作報告提出，對標全面建成小康社會任務，扎實推進脫貧攻堅，確保如期實現脫貧攻堅目標。海外人士認為，中國脫貧成果顯著並惠及世界，脫貧經驗對廣大發展中國家具有啟示意義，中國打贏脫貧攻堅戰的決心必將鼓舞全球減貧事業。



根據世界銀行統計，全球範圍內，每100人脫貧，就有70多人來自中國。菲律賓金磚政策研究會創始人赫爾曼·勞雷爾對中國幾十年來持續脫貧攻堅取得的顯著成就表示欽佩。他說，40年來，中國成功讓數億人口擺脫貧困，這是對全球減貧事業的巨大貢獻，彰顯了中國共產黨強大的執政能力。



埃及《金字塔報》副主編薩米·卡姆哈維表示，2019年是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，打贏脫貧攻堅戰，不僅關乎中國發展，對國際社會也將產生巨大影響，因為中國的成功意味著占世界五分之一人口的國家消除了絕對貧困現象，勢必為其他國家提供重要經驗。



肯尼亞內羅畢大學國際經濟學者蓋裡雄·伊基亞拉說，改革開放40年來，中國在脫貧攻堅方面成就舉世矚目，通過精准扶貧確保經濟發展成就惠及全體人民，中國有很多成功經驗可以與非洲國家分享。消除貧困仍是許多非洲國家首要發展目標，如今雙方在減貧發展方面進行卓有成效的合作。



尼日利亞中國研究中心主任查爾斯·奧努奈朱認為，中國消除貧困的措施切實可行、針對性強且可持續，尼日利亞需要學習中國農村脫貧攻堅成功經驗，確定優先發展領域，推動農村經濟發展需要幫助農村克服貧困思維，讓農民看到身邊機遇，抓住時機將機遇轉化為財富，實現可持續發展。



柬埔寨民間社會論壇聯盟項目規劃部主任、《習近平談治國理政》柬文版譯者謝莫尼勒說，中國脫貧攻堅經驗對柬埔寨很有啟發，他非常關注中國精准扶貧模式，如旅遊扶貧、特色農業扶貧、文化扶貧等，希望今後推動柬中有關機構合作，將適合柬埔寨的項目引進來，幫助柬埔寨推進扶貧減貧。