內蒙古“一湖兩海”生物多樣性持續增加

中評社北京3月10日電／經過近年來的綜合治理，目前呼倫湖、烏梁素海、岱海生態呈改善態勢，濕地顯著恢復，生物多樣性持續增加。



暖陽融化著潔白的冰面，叢叢蘆葦在風中舞動，不時有幾只水禽在部分已經解凍的湖區覓食……早春時節，冰封的內蒙古“一湖兩海”開始蘇醒，一批批北歸的候鳥為這些湖泊增添了勃勃生機。



呼倫湖地處呼倫貝爾大草原，經過開展綜合治理、控制人為干擾因素以及持續生態補水，2012年至今，水域面積增加近300平方公里，生態不斷改善。



2018年監測顯示，呼倫湖國家級自然保護區夏季留居鳥類達61種、2.8萬餘只，較2013年增加了2.5倍。有2種國家二級重點保護野生動物種群數量顯著提升，其中，監測到的鴻雁從557只上升到5629只，白琵鷺從95只上升到1359只。內蒙古呼倫湖國家級自然保護區管理局副局長鄒偉東說，鳥類對環境十分敏感，其種群數量顯著增加體現了生態環境的改善。



烏梁素海是黃河流域最大淡水湖。經綜合治理，流域內城市污水和工業園區污水處理率近100%，湖泊整體水質已由2014年的劣五類提高到五類。烏梁素海濕地水禽自然保護區管理站負責人劉文強說，監測顯示，在此遷徙、繁殖的鳥類已從232種增加到去年的265種，總數量突破600萬只。“此外，狐狸、獾子、刺猬等陸地野生動物也在增加，自然生態越來越好。”



岱海是內蒙古第三大內陸湖，近年來，湖區相繼實施退耕還濕，實施了一系列綜合治理措施。岱海自然保護區管理委員會主任田建軍說，目前流域灘塗濕地草木茂盛，形成了55平方公里濕地、45平方公里草原，涵養了水源，淨化了水質。鳥類由原來的68種增加到91種，遷徙候鳥栖息時間延長，野兔、野雞明顯增多，生態持續改善。



（新華網）