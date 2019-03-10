林右昌紐約開講：民進黨應走出新路線

民進黨籍基隆市長林右昌9日在紐約台灣會館演講。(林右昌臉書) 中評社台北3月10日電／民進黨中生代縣市長接連訪問美國，繼桃園市長鄭文燦之後，曾任民進黨代理主席的基隆市長林右昌也抵美國訪問。他9日在紐約台灣會館演講時表示，去年底民進黨在九合一地方選舉中敗選，黨的敗選最大關鍵是自己，民進黨除了應自我檢討外，也應該走出新的路線。



林右昌1971年生，現年48歲，他率領部分局處首長和市議員8日啟程，走訪紐約、華盛頓、費城、鹽湖城、西雅圖共五個城市，也預告將與白宮官員、智庫學者交流。



3月9日是林右昌生日，紐約台灣會館台僑也送上蛋糕為他慶生，他許下生日願望：民進黨要蛻變成世界華人的民進黨。



林右昌是於2018九合一選舉大敗，蔡英文請辭黨主席後出任短暫的代理主席，他當時的一句話，“台灣人沒有欠民進黨”，獲得很大迴響。



他9日在紐約演講時表示，民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，因為民進黨有兩個很重要的價值，第一個，反專制、反獨裁、反威權，其實就是反國民黨那個時候專制、獨裁、威權；第二個，強調台灣本土的價值，這是民進黨兩個很重要的政治基礎。



林右昌行前強調，他此行除了以基隆市長的角色，也要以民進黨前代理主席的身分，對台灣政局發展和民進黨未來新路線發表看法，以及去（2018）年底臨危受命接任民進黨代理黨主席的心路歷程。



林右昌指出，他也會與白宮官員、智庫學者交流，併赴姐妹市鹽湖城訪問，最後也將到西雅圖了解新創產業趨勢，作為未來基隆產業規劃參考。