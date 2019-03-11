麻豆農會孫慈敏：有人幫農民外銷文旦是好事

台南麻豆農會總幹事孫慈敏。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月11日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選，藍軍推台南麻豆文旦訂單銷往大陸，掀起藍綠外銷訂單議題大戰。麻豆區農會總幹事孫慈敏10日接受中評社訪問表示，只要有人協助拓展麻豆文旦外銷就是好事，農民最重要是提供好品質的文旦。



台南麻豆文旦遠近馳名，台南“立委”補選的選區也含蓋麻豆，中國國民黨“立委”候選人謝龍介日前媒合了通路與麻豆柚農，簽訂了70萬台斤文旦，計劃今年中秋前銷往大陸長三角，引發對民進黨陣營質疑是“紅色訂單”，謝反批拓展農產外銷，還要分顏色，要對手別再鬧了。



目前正值台南麻豆的花期，滿城柚花香，麻豆區農會與台南市政府等單位推出麻豆柚花季活動，10日是活動的揭幕日，並在柚園內舉辦 了一場別開生面的柚園婚禮，希望在柚花期期間帶動地方觀光休閒活動，促銷相關產品，同時行銷麻豆文旦品牌。



麻豆區農會總幹事孫慈敏10日接受中評社訪問表示，台南市每年文旦產量約2.6萬噸，麻豆就占了2.2萬噸。預估今年的麻豆文旦產銷狀況，要先看今年四月底至五月中的花況與著果率，才能預估產銷狀況，農會還在持續追蹤。



針對“立委”補選、藍綠為文旦外銷議題開戰，孫慈敏表示，農民會種文旦還不行，還要賣得出去。把好品質的文旦賣出去，應該鼓勵；麻豆文旦外銷年年都有人做，現在大家很關心、有人幫忙也很不錯。



孫慈敏表示，現在比較重要的是，優質品的文旦禮盒銷售問題不大，重點在新欉、規格較大的文旦送加工，生產柚子茶、柚皮蜜餞、柚花洗髮精、沐浴乳、清潔劑、柚花紅茶等，加工能可以提高麻豆文旦產值、延長販售期，這部分更需要大家的協助。



孫慈敏說，農會把品牌做好，農民把品質顧好，讓好物可以賣出，這是農會最重的責任，有人要幫農民賣農產品都是好事。