第四屆＂世界絲路·美麗中國＂公益植樹活動舉行（新思路促進會） 中評社北京3月10日電／草長鶯飛、春意盎然、萬象更新！伴隨著第41個全民義務植樹節的來臨，由陝西省工商聯指導，陝西省新絲路企業發展促進會、陝西煙霞務本堂生態建設股份有限公司主辦、袁家村協辦的第四屆“世界絲路·美麗中國”公益植樹活動於3月9日至3月10日在陝西省咸陽市禮泉縣袁家村舉行。來自各商協會、企事業單位、教育教學機構、各志願者協會等50多個機構以及熱心公益植樹活動的社會各界人士8000餘人參加本屆公益植樹活動。



本屆植樹節是在鄉村振興的背景下，通過號召社會公益力量共同參與建設綠水青山，改變提升鄉村風貌、普及鄉村旅遊的有力嘗試。活動主辦方陝西煙霞務本堂生態建設股份有限公司是在國家農村綜改試驗點——煙霞袁家村片區盛開的園林明星，種植品種為七葉樹，七葉樹是世界四大行道樹之一，也是佛教的四大聖樹之一，具有美好的寓意。



據了解，“世界絲路·美麗中國”系列活動已經成功舉辦四屆，參與植樹活動的人數近兩萬人。本屆植樹活動在“一帶一路”倡議指引下，邀請到來自俄羅斯、巴基斯坦、孟加拉、埃塞俄比亞、津巴布韋等國的國際友人共同參加。通過共同栽種象徵美好友誼的樹苗的特殊形式，從：“一樹一念，一夢想”起航，攜手踏上綠色“一帶一路”的新征程，種下希望，收貨綠色，共建綠色地球村！從而為全面推動“一帶一路”建設做出新的更大的貢獻。



（海外網）