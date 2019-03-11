中評現場：政協委員熱議參政議政

全國政協十三屆二次會議特邀57組在北京會議中心召開會議，並對中外媒體開放。全國政協副主席邵鴻參加會議。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）昨日上午，全國政協十三屆二次會議特邀57組在北京會議中心召開會議，並對中外媒體開放。全國政協副主席邵鴻參加會議。



寧波市政協主席楊戌標表示，人民政協要順應上下提升層次品質的期盼，同向發力。人民群眾對乾淨的水、清新的空氣要求越來越高。他認為，寧波近年城市規劃和管理中，可以把來自當地的院士的像竪起來，比如屠呦呦，這樣讓遊客對寧波有新的認識，然後就是把城市主幹道和水系管理好。楊戌標提出三個建議：建議建立健全分黨組機制，其中如何運作政協可以給予建議；發揮政協與統戰的合力；進一步探索政協提案反饋機制，讓完善提案的落實。



中央統戰部副部長、全國政協副秘書長鄒曉東建議，要加強創新生態體系的建設，保證真正的高精尖。在真正調動廣大科技人員的創造性，精准創新方面，還是要關注在科技體制和機制改革方面，能夠深入調查研究。



湖北省武漢市政協主席、黨組書記胡曙光建議，要發揮好政協的作用，就是中國特色的民主政治的重要實現平台。我們必須從國家組織機構的高度，認識政協的作用，必須扛起使命，擔起責任，做出我們應有的貢獻，我們必須以求真務實的態度，提高政協的工作質量。他建議，要加強全國政協和地方政協的聯繫和指導。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）